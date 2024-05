Britney Spears y Sam Asghari finalizaron su divorcio en un acuerdo cordial

Britney Spears y el modelo Sam Asghari han finalizado oficialmente su proceso de divorcio después de nueve meses desde que se anunció su separación. La firma de los documentos pone fin definitivo a un matrimonio de 14 meses. Los papeles del divorcio fueron presentados por la abogada de Spears, Laura Wasser, y ahora solo espera la aprobación final de un juez, según informes de TMZ. De acuerdo con medios internacionales, el acuerdo de divorcio se resolvió sin disputas respecto al acuerdo prenupcial firmado antes de su unión, el cual protege la fortuna de Spears, estimada en 60 millones de dólares. Page Six destaca que ambas partes mostraron una postura cooperativa y respetuosa durante este proceso. Asghari, a través de su abogado Neal Hirsh, decidió no oponerse a los términos preestablecidos, lo que indica un cierre amistoso a su corta vida en común. Según Page Six, Britney se queda con “joyería personal”, además de retener las ganancias económicas que tuvo antes, durante y después del matrimonio. El tabloide agrega que otros bienes adicionales serán divididos de acuerdo con su acuerdo prenupcial. Spears y Asghari comenzaron su relación en 2017 después de conocerse en el set del video de la canción “Slumber Party” de la famosa cantante. La pareja hizo pública su relación y en septiembre de 2021 anunciaron su compromiso, el cual se formalizó en una boda en junio de 2022. El divorcio fue solicitado por Asghari el pasado agosto. Citó “diferencias irreconciliables” como argumento para su distanciamiento y señaló el 28 de julio como la fecha de separación. Además, el entrenador personal solicitó soporte conyugal y el pago de los costos legales derivados del proceso.