Britney Spears escribe sobre un aborto ocurrido cuando tenía una relación con Justin Timberlake

ARCHIVO- Britney Spears, izquierda, y Justin Timberlake llegan a la 28a entrega anual de los American Music Awards en Los Ángeles el 8 de enero de 2001. El libro de memorias de Spears "The Woman in Me" será publicado el 24 de octubre. (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.