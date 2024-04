Brasil vive un resurgimiento de discos de vinilo muy peculiar

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El operador de sonido William Carvalho prepara los audios para comenzar a editar un álbum, parte de la primera etapa de producción de vinilo en la fábrica Polysom, en Belford Roxo, Brasil, el martes 16 de abril de 2024. En 2008, el productor João Augusto y sus socios compraron y resucitaron Polysom, entonces una antigua planta de prensado de vinilo. Quince años después, Polysom ha impreso 1,3 millones de discos y sus competidores abrieron otras dos fábricas en Brasil. (Foto AP/Bruna Prado)

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un operador recorta un disco prensado de la producción de discos de vinilo en la fábrica Polysom en Belford Roxo, Brasil, el martes 16 de abril de 2024. El regreso del vinilo a Brasil sigue una tendencia global de los últimos 15 años. En Estados Unidos, los ingresos por discos de vinilo alcanzaron los 1.400 millones de dólares en 2023, según Recording Industry Association of America. (Foto AP/Bruna Prado)

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La cantante brasileña Catia de França, de 77 años, actúa en un almacén convertido en foro para artistas independientes en Sao Paulo, Brasil, el 19 de abril de 2024. De França tardó casi medio siglo en encontrar su público. Su fama tardía refleja en gran medida un resurgimiento que se está produciendo en Brasil, donde los discos de vinilo se vendieron más que los CD y DVD por primera vez el año pasado. (Foto AP/Andre Penner, archivo)

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

El DJ Mustafa Baba-Aissa, originario de Argelia, coloca una aguja sobre un disco de vinilo en un tocadiscos en su tienda de discos Vinil do Mustafa, en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 19 de abril de 2024. Los discos de vinilo en Brasil se vendieron más que los CD y DVD por primera vez el año pasado. (Foto AP/Bruna Prado)