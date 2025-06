Boda de lujo en Venecia: Jeff Bezos se casa con Lauren Sánchez

Jeff Bezos sale de un hotel previo a su boda con Lauren Sánchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lauren Sánchez sale de su hotel en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025, previo a su boda con Jeff Bezos. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Residentes intentan ver a Jeff Bezos saliendo de su hotel en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025, previo a su boda con Lauren Sánchez. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un bote que transporta a Jeff Bezos, centro, pasa por la Plaza de San Marcos previo a la boda de Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jeff Bezos, a la izquierda, y Lauren Sanchez se besan al salir de un hotel previo a su boda, en Venecia, Italia, el jueves 26 de junio de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jeff Bezos saluda al llegar a la isla de San Giorgio previo a su boda con Lauren Sánchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jeff Bezos, izquierda, y Lauren Sanchez salen de un hotel para la recepción previa a su boda, en Venecia, Italia, el jueves 26 de junio de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved