Billy Idol charla sobre su concierto previo al Super Bowl y su próximo álbum

Pero este año, la moto de Idol no saldrá de su garaje el día del partido. En cambio, el legendario rockero británico se paseará por el escenario para encabezar un concierto en Las Vegas antes del gran partido del 11 de febrero a las afueras del Allegiant Stadium, donde se enfrentan los dos mejores equipos de la NFL.

Se espera que Idol, de 68 años, interprete algunos de sus mayores éxitos, incluidos “Dancing with Myself”, “Mony Mony” y “Rebel Yell”, durante un set de 35 minutos en dos escenarios diferentes en el Club 67 y el Touchdown Club de On Location, frente a casi 9.000 invitados. Es la segunda vez que el cantante participa en un espectáculo previo al Super Bowl después de que rockeara con Miley Cyrus hace tres años afuera del Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

En una entrevista reciente, Idol conversó en exclusiva con The Associated Press sobre sus aspiraciones de participar en el medio tiempo del Super Bowl, la inspiración detrás de su espectáculo en la Presa Hoover, si alguna vez consideraría trabajar en Broadway y su próximo álbum de estudio, el primero en una década.

IDOL: Se trata de añadir emoción al evento. Estás animando a la gente. Es una sensación divertida. Puedes decir que la gente está emocionada, lo que va a suceder y los estás entreteniendo en esos momentos antes de que realmente suceda.

AP: ¿Alguna vez te gustaría actuar durante el medio tiempo del Super Bowl?

IDOL: Sería fantástico, pero no puedo imaginar que me pidan que lo haga. Sería genial. Me encantaría hacerlo. Sería increíble si involucrara a otros artistas o a una combinación de personas. Eso sería genial. Sería una de las cosas más locas del mundo para presentarse. Todo el país lo ve. Presentarme antes del partido es bueno para mí. Animar a la gente antes y prepararla es una idea divertida.

AP: Celebraste el 40 aniversario de tu álbum “Rebel Yell” y tuviste una residencia de cinco noches en Las Vegas el año pasado. ¿Qué se siente al ver que tu música sigue resonando así hoy en día?

IDOL: Cuando estábamos empezando, no podría haber imaginado el efecto de (nuestra) música. Vivíamos un día a la vez. Las canciones eran de esa época. Eran sólo para ese momento. No pensabas en ningún efecto a largo plazo. Sólo estás pensando en este momento. Pero las canciones tienen pies. Es como: ”¡Guau!, la gente realmente ha abrazado esta loca idea que tuve hace años”. Todavía lo están disfrutando, y yo también. ¿Quién hubiera pensado eso 40 años después? Todavía me estoy pellizcando.

AP: Lanzaste un par de EPs y recientemente relanzaste “Rebel Yell”. ¿Estrenarás música nueva pronto?

IDOL: Tenemos un nuevo álbum que saldrá en octubre de este año. Todavía seguimos adelante y ampliando de lo qué se trata mi música. Disfruto haciéndolo. Steve (Stevens) y yo seguimos encontrando formas de emocionarnos. No estamos ahí afuera siguiendo las tendencias. De hecho, estamos muy determinados sin que nos importe lo que piensen los demás. Así es como nos sentimos.

AP: ¿Qué tan avanzado está el proceso?

IDOL: Tenemos la mayor parte grabada con algunos toques finales. Estamos haciendo una portada. Estamos pensando en los videos y todas las cosas promocionales que lo acompañan. Hay muchas cosas en las que vamos a pensar este año. Pero. .... presentarme para el Super Bowl, eso es bastante fantástico.

AP: Para tu nuevo álbum, ¿has tomado un enfoque musical diferente?

IDOL: La verdad es que no. Venimos de nuestro álbum “Kings & Queens of the Underground”. Lo hicimos en Inglaterra y teníamos cuerdas. Con el nuevo, intentamos hacer un álbum mucho más up-tempo. Son nueve canciones y seis de ellas son up-tempo. Es un disco que suena más juvenil. Creo que permitirá que nuestra audiencia se divierta mucho.

AP: ¿Qué te inspiró para presentarte en la Presa Hoover?

IDOL: Es parecida a lo que veía en las películas cuando era niño. Había una película de Alfred Hitchcock (“Saboteur”) que hacía referencia a la Presa Hoover. Hubo otra película, “711 Ocean Drive”, que termina en la Presa Hoover. Era una referencia. Para alguien como yo, que crecí en Inglaterra, ver este lugar icónico en las películas y luego poder presentarme en él. La Presa Hoover estaba justo detrás de mí con mi logotipo, lo cual era una locura.

AP: ¿Hay otros lugares como la Presa Hoover en los que te gustaría actuar?

IDOL: El Monte Rushmore. Nunca podría haber imaginado la Presa Hoover, así que ahora el mundo está abierto. Está el increíble monumento a Caballo Loco tallado en las Colinas Negras. Podemos tocar en cualquier lugar. Nada puede detenernos.

AP: ¿Alguna vez has pensado en trabajar en Broadway?

IDOL: Por supuesto que sí. No hemos definido del todo nuestra dirección. Hemos tenido varias ideas diferentes que hemos puesto en práctica. Nada se ha concretado todavía. Como puedes ver, están haciendo “Purple Rain” de Prince en Broadway, así que no está descartado que hagamos algo. Ha sido una especie de intento de averiguar cómo hacerlo. Eso es lo divertido de tener un catálogo. Resuena con mucha gente y hay posibilidades como esa en el futuro.

