Beyoncé y Kendrick Lamar protagonizan uno de los mejores Grammy en años. ¿Ha cambiado la gala?

Kendrick Lamar, centro, acepta el premio a la canción del año por "Not Like Us" durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Dave Free, de izquierda a derecha, Soundwave y Mustard miran desde la parte trasera del escenario. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision