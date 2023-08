Beyoncé envió un mensaje a Lizzo en medio de las acusaciones de abuso sexual

Compartir en:









Beyoncé se presentó en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, Georgia como parte de su gira Renaissance World Tour. Después de repasar varios éxitos como Dangerously in Love, I’M THAT GIRL, y 1+1, llegó el turno de una pieza que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas: BREAK MY SOUL, canción que en su versión remezclada junto a Madonna, Beyoncé rinde homenaje a varias artistas afrodescendientes que han hecho un antes y un después en la industria musical.

Nina Simone, Erika Baduh y Aretha Franklin, son algunas de las mujeres que Beyoncé menciona en la canción, pero otro nombre ha hecho eco en sus recientes presentaciones: Lizzo, la cantautora que ahora se encuentra envuelta en un escándalo por abuso sexual

Cuando la noticia de que tres bailarinas habían demandado a Lizzo por abusar de ellas laboralmente y sexualmente, los usuarios comenzaron a despotricar contra la artista de inmediato. Paralelamente, se vivía un concierto de Beyoncé en Foxborough Massachussets, donde la cantante omitió el nombre de Lizzo en BREAK MY SOUL, lo que muchos aseguraron, se trataba de una forma de mostrar su apoyo a las presuntas víctimas.

No obstante, fanáticos más acérrimos de Beyoncé aseguraron que ella tiende a omitir varios nombres de BREAK MY SOUL, lo cual no tendría nada que ver con las acusaciones contra Lizzo. De hecho, Beyoncé volvió a cantar la pieza días después en otra localidad estadounidense y el nombre de Lizzo fue escuchado, lo que desmentiría la supuesta cancelación de Queen B a la intérprete de Good as Hell.

Ahora, en el show que se vivió en la casa de los Halcones de Atlanta, Beyoncé volvió a interpretar la canción y no sólo dijo el nombre de la acusada, sino que además, gritó frente a más de 70 mil fans “te amo Lizzo”, una prueba fehaciente de que Beyoncé está de lado de Lizzo.

Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, son las bailarinas que comenzaron la demanda contra Lizzo, argumentando que fueron “obligadas a soportar un comportamiento sexualmente denigrante” y “presionadas para participar en inquietantes espectáculos sexuales” entre 2021 y 2023. Entre los casos de abuso que las demandantes citaron, se encuentra una constante degradación a las bailarinas afrodescendientes y con sobrepeso, además de bailes “de cabaret” en los que se veían obligadas a bailar completamente desnudas con la amenaza de ser despedidas por no cumplir los deseos de la artista.

A principios de agosto, Lizzo rompió el silencio sobre las acusaciones, y aunque negó los abusos laborales, no se pronunció respecto a los abusos de índole sexual. “Con la pasión viene el trabajo duro y los altos estándares. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que alguien se sienta incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo (...) No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé lo que se siente ser avergonzado diariamente por tu cuerpo y absolutamente nunca criticaría o despediría a un empleado debido a su peso”. Beyoncé no ha sido la única artista en apoyar abiertamente a Lizzo. Grimes, artista que también ha dado mucho de qué hablar por su relación con Elon Musk, se pronunció a favor de Lizzo asegurando que el que haya habido situaciones de abuso con su equipo de trabajo, no quiere decir que la artista estuviera enterada. “Amo a Lizzo. No digo que no le crea a la gente cuando suceden cosas malas, pero tuve bailarines maltratados en mi turno, de maneras que no supe hasta mucho después”.

