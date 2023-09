Bailarines de Beyoncé se pelearon con un fan que trató de arrojarle un objeto a la cantante

En el video que ha estado circulando en plataformas como TikTok se puede escuchar a Beyoncé interpretando el tema de 2013 Drunk In Love mientras el fanático no identificado le lanzó lo que parece ser una prenda, la cual cayó a los pies de la cantante. Beyoncé ignoró el acto, mientras uno de los gemelos (Larry) se encargaba de quitarlo del escenario y su hermano (Laurent) va a confrontar al fanático.

“No te metas con Les Twins ¡Ellos no juegan cuando se trata de Bey, van protegerla!”, “Hombre deja de jugar con Larry & Lau. Ellos irán a la guerra por Beyonce y no toman la falta de respeto a la ligera”, “Ellos agarraron ese tonto fuera del escenario tan rápido que Beyoncé sólo supo que pasó por verlo en Tik Tok como el resto de nosotros”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video compartido por el usuario Travis in Cali.

Laurent y Larry han sido parte del equipo de Beyoncé desde 2013. Si bien, ha sido un camino largo para poder convertirse en unos de los bailarines más famosos del mundo, los gemelos aseguraron en una entrevista con Hyperbeast que desde jóvenes sabían que llegarían muy lejos.

“Suena gracioso, pero cuando éramos jóvenes siempre supimos que esto nos iba a pasar. Hay muchos bailarines en el mundo y no somos los primeros bailarines gemelos, pero no es suerte. Creo que es algo que ponemos nosotros. En nuestro universo, no nos gusta utilizar esa palabra (suerte). Es merecido, no afortunado. Es trabajo duro y amor. Y además, no creo que sea suerte haber nacido donde nacimos, y tener la vida con la que empezamos”.

