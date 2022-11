Asistente de Chyno Miranda rompe el silencio y revela las malas condiciones en las que estaba

Embed

'Chisme no like' también obtuvo una entrevista con Alexandra Jiménez, ex asistente de Chyno Miranda y quien lo habría cuidado luego de su separación de Natasha Araos. Jiménez confesó que ella vivió con el cantante en un departamento pagado por Daddy Yankee hasta que fue desalojada y habló de la forma en que el venezolano también fue sacado por su propia familia.

"Yarubay (Zapata Pérez, prima del venezolano) llamó a unas personas para que lo sacaran. Dijo que le iban a hacer un examen médico y Jesús (Chyno) nunca más regresó. A él lo inyectaron y él nunca más regresó a su casa", reveló Jiménez.

Finalmente, la ex asistente de Chyno envió un duro mensaje a la prima de Yarubay Zapata, en el que le cuestiona sobre 70 mil dólares del famoso y le exige dar cuentas a la gente que lo donó para la recuperación de Chyno. "Usted tiene que ir a la cárcel", puntualizó.

FUENTE: tvnotas.com