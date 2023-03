Aseguran que Adele se va a casar con Rich Paul

La intérprete de ‘Rolling in the Deep’ ya llevaba el anillo desde el pasado mes de febrero, cuando lo estrenó en los Brit Awards de 2022, lo que podría indicar que la pareja lleva comprometida al menos un año, pero nunca han confirmado oficialmente que vayan a casarse.

Después de que fueran vistos en la cancha en 2021, una fuente confirmó a ‘People’ que la cantante había estado saliendo con Paul durante unos meses. Adele también se sinceró con ‘Vogue’ sobre su asistencia al partido como pareja para su portada de noviembre de 2021. «No era mi intención hacerlo público. Solo quería ir al partido», dijo. «Es que me encanta estar cerca de él. Simplemente me encanta». Además, añadió que él era genial, muy divertido y muy inteligente. Desde entonces no han escondido su amor y se les ha podido ver en partidos de baloncesto, disfrutando de citas nocturnas en Los Ángeles e incluso se fueron de vacaciones a Italia. Su aparición más reciente fue en la Super Bowl de este año, donde estuvieron sentados en la sección vip junto a Jay-Z y Paul McCartney. Adele solo asistió para ver a Rihanna actuar.