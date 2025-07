Artistas de Live Aid reflexionan sobre el impacto del evento 40 años después

Copyright 1985 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Los integrantes de Led Zeppelin, el cantante Robert Plant, a la izquierda, y el guitarrista Jimmy Page, actúan en el concierto de ayuda a la hambruna Live Aid en el estadio JFK de Filadelfia el 13 de julio de 1985. (Foto AP/Amy Sancetta, archivo)

Transmitido simultáneamente desde Filadelfia y Londres el 13 de julio de 1985, Live Aid fue el evento televisivo global más ambicioso de su tiempo: 16 horas de música en vivo en dos continentes diferentes con la participación de Queen, The Who, una reunión de Led Zeppelin y más.

Artistas que actuaron en Live Aid — Springfield, el organizador Bob Geldof, John Oates de Hall and Oates y Rob Halford de Judas Priest — reflexionaron sobre el evento y su impacto en entrevistas con The Associated Press previas al 40 aniversario el domingo.

John Oates de Hall and Oates tuvo una experiencia diferente. Su banda también tocó en Filadelfia, su ciudad natal, y en 1985, era una de las más grandes del planeta. Tocaron cerca del final de la noche, acompañados por Eddie Kendricks y David Ruffin de The Temptations y permanecieron en el escenario para respaldar al dinámico líder de los Rolling Stones, Mick Jagger. El astro del rock británico tenía un truco bajo la manga.

"No nos dijo que iba a traer a Tina Turner", dice Oates. "Habíamos ensayado una cierta cantidad de canciones con él. Pero luego, cuando la trajo, simplemente elevó el nivel de energía como no puedes creer".

El cantante de Judas Priest, Rob Halford, cuenta "Mike y Tina, por supuesto", como uno de sus momentos destacados de Live Aid en Filadelfia. "Led Zeppelin, también".

Pero lo más emocionante para el líder del heavy metal fue conocer a la heroína del folk Joan Baez. La banda había versionado previamente su clásico "Diamonds and Rust".

"Pensé, 'Oh Dios mío, va a venir y patearme el trasero por arruinar su hermosa canción'", recuerda. "Ella me da un abrazo rápido y dice: 'La razón por la que estoy aquí es porque mi hijo me dijo, si ves a Rob Halford de Judas Priest en el Show de Live Aid en Filadelfia, ¿le dirás de mi parte que prefiero la versión de Judas Priest a la versión de mi mamá?'... Fue tan amable".

Veinte años después de Live Aid, Geldof organizó Live 8, un esfuerzo aún mayor en la nueva era de internet, con diez conciertos ocurriendo simultáneamente en todo el mundo.

Si la tendencia continuara, debería haber otro evento este año. Pero no lo hay.

Geldof dice que eso se debe a que no podría haber un evento como Live Aid en 2025. Cita las redes sociales como una causa. En su opinión, la fragmentación algorítmica ha hecho imposible crear momentos musicales y activistas monolíticos. En cambio, ve el panorama mediático actual como un refuerzo de "una cámara de eco de tus propios prejuicios".

Para que algo como Live Aid funcione, "Necesitas el rock 'n' roll como una criatura de un movimiento social, económico y tecnológico", dice. "Y creo que la era del rock 'n' roll ha terminado... Determinó cómo los jóvenes articulaban el cambio y su deseo por el cambio... Ese ya no es el caso".

Springfield está de acuerdo. "Creo que estamos demasiado divididos", dice. Cree que el mundo no podría ponerse de acuerdo sobre una sola causa para apoyar, o incluso qué músicos respaldar. "Nunca podrías hacer algo del tamaño de Live Aid a menos que fuera algo universal de, 'Reunamos a todos'".

"Nunca digas nunca, pero lo dudo mucho", dice Oates. "El panorama de la música y el entretenimiento en general ha cambiado tan drásticamente".

Señala "We Are The World", el sencillo benéfico de 1985 para combatir la hambruna en África, que incluyó las voces de Michael Jackson, Willie Nelson, Bob Dylan, Ray Charles, Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Paul Simon y muchos más, como un ejemplo.

"La idea de que eso suceda con las estrellas de hoy, todas en un solo lugar, ni siquiera puedo imaginarlo. Y además, ¿quiénes serían? ... ¿Cuántas canciones se lanzan cada día?".

Halford hace eco de los sentimientos de los demás. Hay un "extremismo innegable en el mundo en este momento", dice, que haría que un evento como Live Aid sea difícil de llevar a cabo en 2025. Pero no cree que sea imposible. Usa el Fire Aid de enero, el concierto benéfico para los incendios forestales de Los Ángeles con Billie Eilish, Stevie Wonder y una reunión de Nirvana, como un ejemplo reciente.

"Siempre habrá empatía de la gente", y en las manos adecuadas, tal vez otro evento como Live Aid podría tener lugar. "Fue un ejemplo tremendamente hermoso y humanitario... que nos brindó la oportunidad de hacer algo nosotros mismos para ayudar".

