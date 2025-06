AP Fotos: Venecia antes de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Bill Gates sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Oprah Winfrey, centro, llega a Venecia, Italia, el jueves 26 de junio de 2025, antes de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Domenico Dolce, izquierda, llega a Venecia, Italia, el jueves 26 de junio de 2025, antes de la boda de Jeff Bezos. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Barry Diller, izquierda, y Diane von Furstenberg llega a Venecia, Italia, el jueves 26 de junio de 2025, antes de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jeff Bezos, centro a la izquierda, y Lauren Sanchez, en el centro a la derecha, salen de un hotel para su recepción previa a su boda, en Venecia, Italia, el jueves 26 de junio de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jeff Bezos, izquierda, y Lauren Sanchez salen de un hotel para la recepción previa a su boda, en Venecia, Italia, el jueves 26 de junio de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un maniquí similar a Jeff Bezos flota en un canal en Venecia, Italia, el martes 24 de junio de 2025, previo a la boda de Bezos y Lauren Sánchez. (Click News via AP) Click News

Una imagen, distribuida por Greenpeace, muestra una pancarta enorme contra la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en la Plaza de San Marcos de Venecia, Italia, el 23 de junio de 2025. (Greenpeace vía AP)

Kim Kardashian, izquierda, y Khloé Kardashian salen de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Brooks Nader sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Orlando Bloom sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ellie Goulding, derecha, sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Leonardo DiCaprio sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Khloé Kardashian, izquierda, y Kim Kardashian salen de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Usher, izquierda, y su esposa Jennifer Goicoechea sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vittoria Ceretti sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ivanka Trump sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Usher, izquierda, y Tom Brady salen de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jeff Bezos, a la izquierda, y Lauren Sanchez se besan al salir de un hotel para una recepción previa a su boda, en Venecia, Italia, el jueves 26 de junio de 2025. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lauren Sánchez, a la izquierda, sale de su hotel en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025, antes de las celebraciones previas a su boda con Jeff Bezos. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jeff Bezos sale de su hotel en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025, para las celebraciones previas a su boda con Lauren Sanchez. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lauren Sánchez sale de su hotel en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025, para las celebraciones previas a su boda con Jeff Bezos. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lauren Sánchez, a la izquierda, llega a la isla de San Giorgio para las celebraciones previas a su boda con Jeff Bezos, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un bote que transporta a Jeff Bezos, centro, pasa por la Plaza de San Marcos para las celebraciones previas de la boda de Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jeff Bezos saluda al llegar a la isla de San Giorgio para las celebraciones previas de su boda con Lauren Sánchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Residentes intentan ver a Jeff Bezos saliendo de su hotel en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025, en las celebraciones previas de su boda con Lauren Sánchez. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Kim Kardashian sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Luigi Costantini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La reina Rania of Jordania, centro, sale de un hotel para las celebraciones previas de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, en Venecia, Italia, el viernes 27 de junio de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved