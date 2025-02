AP Fotos: Las mejores imágenes desde los Grammy

Alicia Keys llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Kendrick Lamar posa en la sala de prensa con el premio a grabación del año, mejor interpretación de rap, mejor canción de rap, mejor video musical y canción del año durante la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) Invision

Cynthia Erivo llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Doechii posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum de rap por "Alligator Bites Never Heal" durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) Invision

Janelle Monae, izquierda, y Cynthia Erivo llegan a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Shakira llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Shakira llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Paris Hilton llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Charli XCX posa en la sala de prensa con el premio a la mejor grabación de dance pop por "Von Dutch", durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) Invision

Samara Joy posa en la sala de prensa con el premio a la mejor interpretación de jazz por "Twinkle Twinkle Little Me" y al mejor álbum de jazz vocal por "A Joyful Holiday" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) Invision

Olivia Rodrigo, izquierda, y Trevor Noah llegan a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Olivia Rodrigo llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Sierra Ferrell recibe el premio a la mejor interpretación de american roots por "Lighthouse" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Olivia Rodrigo llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Sabrina Carpenter acepta el premio al mejor álbum vocal pop por "Short n' Sweet" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Madison Beer llega a la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Doechii, en el centro, acepta el premio al mejor álbum de rap por "Alligator Bites Never Heal" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Celesia Moore mira desde la izquierda. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Charli XCX llega a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Cardi B presenta el premio al mejor álbum de rap durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Jaden Smith llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Chad Smith, izquierda, y Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers presentan el premio al mejor álbum vocal pop durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Jaden Smith, izquierda, y Willow Smith llegan a la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Chappell Roan, centro, acepta el premio al mejor nuevo artista durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Victoria Monet mira desde la izquierda. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Willow Smith llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Chappell Roan acepta el premio al mejor artista nuevo durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Victoria Monet mira desde la izquierda. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Willow Smith llega a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Chappell Roan llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Raye interpreta "Oscar Winning Tears" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles.(Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Chappell Roan llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Raye interpreta "Oscar Winning Tears" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles.(Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Chappell Roan llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Mike Dirnt, de izquierda a derecha, Billie Joe Armstrong, y Tre Cool de Green Day llegan a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Kanye West, izquierda, y Bianca Censori llegan a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

NOTA DE EDS: DESNUDEZ - Kanye West, izquierda, y Bianca Censori llegan a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Chappell Roan, centro, interpreta "Pink Pony Club" durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Invision

Chappell Roan interpreta "Pink Pony Club" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Janelle Monae interpreta "Don't Stop 'til You Get Enough" como tributo a Quincy Jones durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Janelle Monae interpreta "Don't Stop 'til You Get Enough" como tributo a Quincy Jones durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Finneas O'Connell, izquierda, y Billie Eilish interpretan "Birds of a Feather" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Sabrina Carpenter interpreta un popurrí durante la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Doechii realiza un popurrí durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Sabrina Carpenter llega a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Sabrina Carpenter llega a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Shaboozey, centro, interpreta un popurrí durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Benson Boone interpreta "Beautiful Things" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Beyonce recibe el premio al álbum del año por "COWBOY CARTER durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Blue Ivy Carter mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Taylor Swift, izquierda, entrega el premio al mejor álbum country a Beyoncé por "COWBOY CARTER" durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Adeya Young-White, izquierda, y Kehlani llegan a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Beyonce acepta el premio al álbum del año por "COWBOY CARTER" durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Blue Ivy Carter mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Billie Eilish llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Beyoncé acepta el premio al álbum del año por "COWBOY CARTER durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Blue Ivy Carter mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Finneas, izquierda, y Billie Eilish llegan a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Markos D1 llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Charli XCX actúa durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Gracie Abrams llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Charli XCX actúa con The Dare durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Gracie Abrams llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Diana Ross presenta el premio a la canción del año durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Muni Long llega a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Charlie XCX llega a la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Cardi B llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Cardi B llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Alicia Keys acepta el premio Dr. Dre Global Impact durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Génesis Ali Dean mira desde la derecha.(Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Queen Latifah, a la izquierda, entrega el premio Dr. Dre Global Impact a Alicia Keys durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Génesis Ali Dean mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Shakira, en el centro, interpreta un popurrí durante la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Shakira interpreta un popurrí durante la 67a entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Cardi B llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Kendrick Lamar, izquierda, recibe el premio a la grabación del año por "Not Like Us" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Mustard mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Cardi B llega a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Miley Cyrus presenta el premio a la grabación del año durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Miley Cyrus llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Lady Gaga, izquierda, y Bruno Mars aceptan el premio a la mejor interpretación de un dúo o grupo pop por "Die With A Smile" durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Miley Cyrus llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Lady Gaga, izquierda, y Bruno Mars se abrazan al ganar el premio a la mejor interpretación de un dúo o grupo pop por "Die With A Smile" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Los bomberos llegan a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Herbie Hancock, izquierda, y Stevie Wonder se presentan durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Will Smith llega a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Shakira recibe el premio a mejor álbum de pop latino por "Las mujeres ya no lloran" en la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Taylor Swift llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Taylor Swift llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Taylor Swift llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Taylor Swift llega a la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Olivia Rodrigo, segunda desde la izquierda, y Gracie Abrams hablan entre la audiencia durante la 67a entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Cynthia Erivo, izquierda, y Herbie Hancock interpretan 'In Other Words' durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Lady Gaga, izquierda, y Bruno Mars interpretan "California Dreamin'" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Lady Gaga, izquierda, y Bruno Mars interpretan "California Dreamin'" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Julia Fox llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Lady Gaga, izquierda, y Bruno Mars aceptan el premio a la mejor interpretación de un dúo o grupo pop por "Die With A Smile" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Lady Gaga llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

The Weeknd presenta un popurrí durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Lady Gaga llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision

Anderson .Paak, izquierda, y Knxwledge, ganadores del mejor álbum de R&B progresivo por "Why Lawd?", posan en la sala de prensa durante la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) Invision

Lady Gaga llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Invision