Anuel AA revela detalles sobre el embarazo de Yailin y asegura que él no tiene otras hijas: "[Es] mi primera niña"

"Es lo mejor que me ha podido pasar", afirmó el artista quien además dejó ver un poquito de lo que es su vida privada como papá.

"Cuando mi hijo me dijo en Black Friday, me pidió que lo llevara al centro comercial me dijo que lo llevara 'como la gente normal'", se sinceró el artista al reconocer que en ocasiones su fama se interpone en sus actividades de padre y revelando que su hijo varón se percata de cuán famoso es su padre y del trato privilegiado que éste recibe en lugares públicos. "La fama lo cambia todo", afirmó reflexivo.