Ana Tijoux combina vitalidad y un sentido profundo de existencia en su álbum “Vida”

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La cantante franco-chilena Ana Tijoux durante un concierto de aritstas femeninas en la víspera del Día Internacional de la Mujer en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 7 de marzo de 2020. Tijoux lanzó su álbum "Vida" el 18 de enero de 2024. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

“Estos nueve o diez años como que no los sentí”, dijo la rapera, cantante y compositora en una entrevista reciente por videollamada desde Barcelona. “Yo creo que también porque me tocó maternar y por no parar; igual si no sacaba disco estaba siempre trabajando, se me ha hecho muy rápido el tiempo”.

Tijoux ve su forma de compaginar una carrera con horarios demandantes, como la música, con sus responsabilidades con dos hijos como un ejercicio “muy tetris”, pero no lo ve distinto a como viven otras trabajadoras.

“Va a sonar súper hippie, o lo que quieran, pero este disco se creó y nació, porque se me murió gente que quiero mucho en un lapso muy corto”, dijo. “Así que aprovechen la vida, compas, porque esto es muy corto y aprovechen a sus amados, no se peleen por huevadas”.

En el caso de “Vida”, el tema que da título al álbum, convocó al músico británico Omar, un intérprete de soul que escucha desde hace mucho tiempo.

“Soy muy fan, tengo todos sus discos”, dijo. Ambos se conocieron por Stuart Zender, bajista de Jamiroquai, y un amigo en común con el que habían realizado un tema previamente.

“Millonaria” es la canción para la que estrenó su más reciente video, filmado en Santiago de Chile y dirigido por Natalia Montecinos con los comediantes Daniel Alcaíno y Natalia Valdebenito como invitados, así como con una actriz especial, una tía de Tijoux llamada Chabela, quien comienza el video respondiendo una encuesta.

“Tenía ganas de que estuviera como instalada la risa en el video”, dijo la cantante. “Mi tía trabaja en una óptica. Toma cursos de teatro hace muchos años… Lo más bonito es que Chabela, como mucha gente que toma talleres fuera de su trabajo normativo, es su pasión; fue muy lindo tenerla ahí actuando y empoderada también”.

Tijoux quería cuestionar qué es lo que significa la abundancia. Para ella es algo que tiene que ver más con los afectos, “sobre todo ahora que todo mundo hace videos como que la felicidad fuera estar en un yate”, señaló.

Otra de sus invitadas es la artista puertorriqueña iLe, en “Busco mi nombre”, un conmovedor tema sobre personas desaparecidas, que trabajaron a distancia entre Barcelona y Puerto Rico.

“Es alguien que admiro mucho, soy muy fan de su trabajo, cuando digo fan, me gusta no solamente la voz que tiene ella, le creo lo que canta”, apuntó. “La encuentro extremadamente humilde, súper sencilla, súper sensible, muy amena para trabajar”.

Los padres de Tijoux se exiliaron a Francia durante la dictadura chilena. Por eso nació allá, pero en su ser convive su lado chileno y francés constantemente.

“Hay dos cosas que hago en francés siempre: insultar y contar. Pero siento muchas cosas en castellano, creo que me enamoro en castellano, es muy loco”, dijo. “Como que tengo un lado muy racional, más de ese lado (francés), y de enojarme, y tengo el otro lado de la risa, la siento mucho más chilena, mi humor es mucho más chileno”.

Sus sueños no sabe si son en francés o en español, los ve más bien como experiencias visuales.

Hablando de experiencias visuales, ver las noticias de los últimos años la llevaron a componer “Fin del mundo”, una canción en la que a pesar de que todo parece estar acabándose, ella propone bailar desnudos y volar muy lejos.

“Fue una noticia en particular que me marcó el año pasado… Estaban diciendo que sí existían los ovnis”, señaló. “Está revuelta Colombia, revuelta Chile, y algunas cosas que eran súper apocalípticas, los seguidores de Trump entrando al Capitolio, uno que estaba vestido como de Jamiroquai, los seguidores de Bolsonaro abriendo todo y rompiendo todo y la pandemia, guerra en Ucrania, y dije ‘lo último que nos faltaba, los ovnis’ y escribí el tema”.

Próximamente, Tijoux estará de gira por Estados Unidos, España, Chile y México presentando los temas de “Vida”.

“Quiero hacer todo, a mí lo que más me gusta es tocar en vivo”, señaló. “El en vivo tiene una cosa muy inesperada, me encanta que pasan cosas que no estaban previstas, incluso los errores; dentro de los errores pasa una amalgama de cosas muy bacanas”.

FUENTE: Associated Press