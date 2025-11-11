Amanda Sanz asegura que sus hijas no verán más a Ultrack hasta que se defina la custodia legal

Amanda Sanz afirma que no permitirá que sus hijas vean a Ultrack hasta que un juez decida la custodia

La cantante cubana Amanda Sanz , expareja del influencer Jorge Batista , conocido en redes como Ultrack , anunció que sus hijas Libertad y Victoria no volverán a ver a su padre hasta que ambos enfrenten un proceso legal de custodia .

Durante una transmisión en vivo en TikTok , la artista expresó con firmeza que su decisión “no tiene marcha atrás” y que ya inició los trámites para llevar el caso ante la corte.

“Para el que no lo sepa, las niñas no se van más con Ultrack hasta que él no me lleve a corte. Pero como él dijo que no me va a llevar, entonces no van hasta que yo no lo lleve a él a corte. Yo ya voy a empezar con todos los procesos”, declaró Amanda visiblemente molesta.

La intérprete explicó que su decisión llega después de meses de tensiones con su expareja y de recibir mensajes negativos relacionados con él. Según aseguró, no piensa quedarse callada ante nuevas provocaciones.

“Si él vuelve a mencionarme, lo voy a decir todo. Ya no me voy a quedar callada”, advirtió con tono firme.

El conflicto entre ambos volvió a escalar luego de que Ultrack insinuara en un live que Amanda le habría sido infiel. Además, el creador de contenido expresó su descontento porque la cantante hable de sus hijas en redes, algo que —según Amanda— fue “la gota que colmó el vaso”.

“Ser papá no es una hazaña”: Amanda critica a Ultrack

Amanda también respondió a las declaraciones de Ultrack, cuestionando su papel como padre y señalando que la paternidad no se demuestra en redes sociales.

“El hecho de que te hayas pasado el día del cumpleaños de Libertad y el cumpleaños de Victoria no es una hazaña, no te hace mejor papá. ¿Hay que darte un premio?”, expresó con evidente molestia.

La cantante insistió en que sus hijas solo volverán a ver a su padre por orden judicial y aseguró que no tolerará más ataques ni insinuaciones públicas.

“No voy a volver a quedarme callada con nada de lo que digas. La mueca que me hagas te la voy a responder”, sentenció.

Reacciones divididas en redes sociales

Las declaraciones de Amanda Sanz generaron un intenso debate en las redes sociales. Mientras muchos seguidores la respaldaron por proteger el bienestar de sus hijas, otros la criticaron por exponer nuevamente su vida privada.

Por ahora, todo indica que el conflicto entre Amanda Sanz y Ultrack terminará en los tribunales, donde un juez decidirá el futuro de la custodia de las menores.