Alicia Machado revela lo que necesita en un hombre para dejar la soltería

Cabe destacar que, la artista no se le ha visto públicamente con más nadie desde que concluyó su relación con el actor mexicano Roberto Romano con quien salió el año pasado luego de conocerse en el reality show, La Casa de los Famosos. No obstante, recientemente durante la celebración de su cumpleaños número 46, Alicia fue entrevistada por el medio «Siéntese quien Pueda» donde reveló si desea tener o no una pareja y qué es lo que le gusta de un hombre.