Alfred Brendel, pianista reconocido por su interpretación de Beethoven, muere a los 94 años

En una entrevista de 2012 para el Festival de Verbier, Brendel expresó: “Crecí en una familia que no tenía inclinaciones musicales, artísticas ni intelectuales, así que tuve que descubrir muchas cosas por mí mismo. Era una persona joven que en los primeros años de su veintena no pensaba que tenía que lograr algo en cinco años, sino que pensaba que me gustaría poder hacer ciertas cosas cuando tuviera 50. Y cuando cumplí 50, me dije a mí mismo que en realidad había hecho la mayoría de las cosas que quería hacer”.