Alé Araya va en busca del autodescubrimiento en la música y sus raíces

Esta imagen publicada por Rostrum Records muestra la portada de "INTUITION" de Alé Araya. (Rostrum Records via AP) Rostrum Records

Araya es originaria de Los Ángeles y no fue sino hasta este año que visitó por primera vez el país de su padre. Al crecer no aprendió español, pero eso no ha impedido que sienta la emoción al incorporar cada vez más este lenguaje en su música.