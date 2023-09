Aitch Alberto supo inmediatamente que deseaba llevar al cine a “Aristotle and Dante”

En esta imagen proporcionada por Blue Fox Entertainment, Reese Gonzales y Max Pelayo en una escena de "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe". (Blue Fox Entertainment vía AP) © No Light Pollution, LLC 2021

En esta imagen proporcionada por Blue Fox Entertainment, Reese Gonzales en una escena de "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe". (Darren Michaels/Blue Fox Entertainment vía AP) © No Light Pollution, LLC 2021

En esta imagen proporcionada por Blue Fox Entertainment Eugenio Derbez, izquierda, y Max Pelayo en una escena de "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe". (Blue Fox Entertainment vía AP) © No Light Pollution, LLC 2021

En esta imagen proporcionada por Blue Fox Entertainment Max Pelayo, izquierda, y Reese Gonzales en una escena de "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe". (Blue Fox Entertainment via AP) © No Light Pollution, LLC 2021