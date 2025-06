Acusan a Chocolate MC de destruir apartamento en Houston y abandonar pertenencias y su perro

“Este apartamento se lo presté a Yosvani, a Chocolate, y miren cómo me lo dejó. Miren al perro de él aquí, lo dejó. Miren, zapatos de él, toda esa ropa es de él”, dijo Remsi en una de las grabaciones, mientras documentaba los daños materiales.

Por esta simple razon nadie quiere ayudar a Chocolate MC porque despues de verlo ayudado para q no se quedara en la calle pasan estas cosas por ser buena honda.mp4

El joven exige que el cantante le devuelva al menos 1.220 dólares por los perjuicios causados. “Si no viene y me paga, no le voy a dar nada de lo que está aquí”, afirmó, en referencia a las pertenencias que quedaron en el lugar, incluyendo ropa, calzado y el animal.