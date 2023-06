Actores y director de “Transformers: Rise of the Beasts” visitan México

El actor mexicano e influencer Javier Ibarreche, del elenco de voces en español de "Transformers: Rise of the Beasts" posa a su llegada a la alfombra roja de la película en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor Anthony Ramos saluda a fans a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La actriz mexicana Michelle Rodríguez, del elenco de voces en español de "Transformers: Rise of the Beasts" posa a su llegada a la alfombra roja de la película en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El director Steven Caple Jr. saluda a fans a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor estadounidense Anthony Ramos posa a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor estadounidense Anthony Ramos posa a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor estadounidense Anthony Ramos posa a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor estadounidense Cristo Fernández posa a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor estadounidense Cristo Fernández posa a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La actriz estadounidense Dominique Fishback posa a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La actriz estadounidense Dominique Fishback posa a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved