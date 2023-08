Achaga y López apuestan todo por el dinero en el thriller “Mala Fortuna”

El actor Diego Klein posa en la alfombra roja de la serie "Mala fortuna" en la Ciudad de México el miércoles 16 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actores Diego Klein, segundo de izquierda a derecha en la fila del fondo, Lisa Owen, centro, Sylvia Pasquel, segunda de derecha a izquierda y Adriana Montes de Oca, derecha, posan en la alfombra roja de la serie "Mala fortuna" en la Ciudad de México el miércoles 16 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor Ricardo Polanco posa en la alfombra roja de la serie "Mala fortuna" en la Ciudad de México el miércoles 16 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actrores, de izquierda a derecha, Sylvia Pasquel, Fátima Molina, Macarena Achaga, Jorge López, Diego Klein, Roberto Quijano, Lisa Owen, Adriana Montes de Oca, Camila Valero y Ricardo Polanco posan en la alfombra roja de la serie "Mala fortuna" en la Ciudad de México el miércoles 16 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actores, de izquierda a derecha, Roberto Quijano, Fátima Molina, Jorge López, Macarena Achaga, Diego Klein, Sylvia Pasquel, Lisa Owen, Adriana Montes de Oca, Camila Valero y Ricardo Polanco posan en la alfombra roja de la serie "Mala fortuna" en la Ciudad de México el miércoles 16 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La actriz Macarena Achaga posa en la alfombra roja de la serie "Mala fortuna" en la Ciudad de México el miércoles 16 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La actriz Macarena Achaga posa en la alfombra roja de la serie "Mala fortuna" en la Ciudad de México el miércoles 16 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor Jorge López posa en la alfombra roja de la serie "Mala fortuna" en la Ciudad de México el miércoles 16 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen proporcionada por Prime Video, de izquierda a derecha, Camila Valero, Lisa Owen, Diego Klein, Adriana Montes de Oca y Roberto Quijano en una escena de "Mala fortuna." (Prime Video vía AP)

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Jorge López, izquierda, y Lisa Owen en una escena de "Mala fortuna." (Prime Video vía AP) Isabel Campanhia

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Macarena Achaga en una escena de "Mala fortuna". (Prime Video vía AP)

En esta imagen proporcoinada por Prime Video, Jorge López en una escena de "Mala fortuna." (Prime Video vía AP) Isabel Campanhia

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Sylvia Pasquel, izquierda, y Camila Valero en una escena de "Mala fortuna". (Prime Video vía AP) Isabel Campanhia