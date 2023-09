A solo horas de haber sido criticado por su padre, Lenier Mesa le regala un carro de lujo a su madre

A partir de todo lo que se ha visto en los últimos días, y el reciente acto del compositor, los internautas han tenido muchas opiniones en las redes. Algunas personas consideraron, que quizás todo lo que dijo el padre de Lenier era verdad.

“Entonces el padre de Lenier tenía razón, él no le había comprado nada a la madre, ahora es que lo está haciendo, por lo que el padre dijo… lo que si sé que la pura de Lenier fue quien salió ganando en todo esto, ahora seguro hasta le compra la casa pa’ hacerse el bueno”; “Ñoooooo asere sigues quedando mal, mientras más trates de hacer ahora, te pones más la careta de que lo estabas haciendo mal, que no eres super chamaco que pensábamos, no trates de demostrar nada a nadie, que pa’ la conciencia no hay remedio”, fueron algunas de las opiniones.

El padre de Lenier, abrió la caja de pandora sobre una persona que muchos lo consideraban humilde y sincero. Ubaldo Mesa dejó claro que su hijo no fue a Cuba a ver a ningún familiar, y que ha mentido en cuanto a que se crio en Hialeah, pues llegó al país norteño con 18 años.

Asimismo, aunque en estos momentos no se puede comprobar que tiene alguna relación con el nieto de Raúl Castro, El Cangrejo, se supo, que tiempo atrás cuando iba la Isla a cantar, se reunía con el guardespalada del dictador, con quien presuntamente hacía drogas.