Entre abucheos a Doc Rivers, los 76ers afinan el play-in con un triunfo ante Milwaukee

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Tyrese Maxey, izquierda, de los 76ers de Filadelfia, reacciona tras acertar un triple mientras Thanasis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, observa durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en Filadelfia. (AP Photo/Chris Szagola) AP

Los 76ers no supieron de inmediato, al sonar la bocina final, quién sería su rival en la Conferencia Este.

Los Bucks jugaron sin el All-Star y ex MVP Giannis Antetokounmpo, mientras que los 76ers no contaron con Joel Embiid después de que la semana pasada sufriera apendicitis.

Antetokounmpo y los Bucks podrían encaminarse a una separación en la temporada baja tras una campaña tumultuosa que lo limitó a 27,6 puntos y 9,8 rebotes en 36 partidos esta temporada, con mucha diferencia la menor cantidad de juegos en sus 13 años de carrera.

El entrenador Nick Nurse no tenía novedades sobre el estado de salud de Embiid, aunque el plazo de recuperación tras una apendicectomía seguramente lo descartaría para cualquier participación temprana en la postemporada. Embiid ha estado limitado a 38 partidos esta campaña, y el ex MVP y dos veces campeón anotador se ha perdido encuentros principalmente para manejar lesiones en las rodillas.

AJ Green, quien el viernes estableció un récord de los Bucks en un solo partido con 11 triples, fijó la marca de la franquicia de triples en una sola temporada. Anotó 19 puntos y encestó cinco triples para elevar su total a 232 y superar a Ray Allen, quien tuvo 229 en 2001-02.

Los aficionados de los Sixers abuchearon ruidosamente a Rivers —quien dirigió al equipo durante tres temporadas— incluso cuando el anunciador del sistema de sonido, Matt Cord, lo reconoció por ingresar al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Cord, con una de las voces más reconocibles de todo el deporte de Filadelfia, narró su último partido de temporada regular tras 28 temporadas al micrófono.

Rivers, de 64 años, manifestó antes del partido que su respuesta definitiva sobre el retiro llegará “sin duda más pronto” que tarde en la temporada baja. Rivers ingresará al Naismith Memorial Hall of Fame este verano. Solo Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan y Pat Riley tienen más victorias como entrenadores que Rivers. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP