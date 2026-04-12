Enrique Bunbury se deja llevar por el folclor latinoamericano en “De un siglo anterior”

ARCHIVO - Enrique Bunbury llega a la ceremonia de entrega del premio Persona del Año de la 26ª edición de los Latin Grammys el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Mandalay Bay en Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) AP

“Es un disco que mira hacia el folclor hispano y latinoamericano, pero temáticamente las canciones, cada una habla de cosas muy distintas”, dijo Bunbury en entrevista por videollamada desde Los Ángeles a días del lanzamiento de su álbum del 17 de abril.

"Son canciones que reflejan mi forma de ver el mundo y mis circunstancias personales y mi forma de ver el crecimiento, la evolución individual y personal”, agregó.

Bumbury destacó que el folclor clásico se escucha frecuentemente en su casa, pero también artistas contemporáneos como Silvana Estrada, Natalia Lafourcade y Jorge Drexler, quienes han acercado sus géneros e instrumentos a nuevas generaciones.

“El folclor latinoamericano a mí me interesa, me interesa mucho”, señaló. “Estos dos últimos discos que he grabado, ‘Cuentas pendientes’ y ‘De un siglo anterior’, son discos que miran a la música hispana y latinoamericana con mucho amor y mucha devoción”.

El álbum con guitarras acústicas, contrabajo, acordeón, trompetas y percusión caribeña tiene un sonido cálido y cadencioso en temas como “La voz” y “Un par de acordes”, así como la canción titular. “De un siglo anterior”, dijo, no surgió de la nostalgia por el tiempo pasado, sino por el contraste que le genera el presente.

“Yo creo que pertenezco a una generación que ha vivido y ha trabajado en ambos siglos”, apuntó. “No soy un hombre de las cavernas y a mí me gusta la tecnología, y creo que hay muchas cosas que son fantásticas, pero creo también que hay cosas que estamos abrazando con una alegría irreflexiva”.

En este álbum, Bunbury vuelve a hacer equipo con los músicos que lo acompañaron en “Cuentas pendientes”, el baterista Ramón Garcías, el pianista Jorge Rebenaque, ambos de su banda, el guitarrista chileno Sebastián Aracena, el contrabajista de jazz mexicano Luri Molina y el percusionista cubano Johnny Molina.

“Nos juntábamos y construíamos la canción, todos han sido parte imprescindible a la hora de llegar a una serie de arreglos”, señaló.

Entre los temas hay uno que se destaca por su cercanía a la música electrónica retro, “Un brindis al Sol” que con un solo de minimoog remite a la década de los 70. Bunbury la describió como una celebración al paso del tiempo y a la experiencia adquirida.

“En esta dictadura de la juventud, en esta búsqueda del lucir bien todo el tiempo y el que, pasado un momento en el que cumples determinados años, parece como que ya no eres tan útil en la sociedad”, dijo. “De alguna forma abraza el cumplir años con entusiasmo … Y que la juventud es una cosa, bueno, simpática que nos ocurre, pero que tiene sus pros y sus contras”.

“La próxima vez no habrá próxima vez” es otro de los temas que coquetea con sonidos retro, en su caso de rock clásico de los 50 y 60. Su video, rodado en Los Angeles, muestra a Bunbury en una especie de iglesia de vaqueros en una visión doble. Bunbury la describe como una confrontación con uno mismo para “poner en entredicho tus propios pensamientos”.

“Peor que como estamos”, que tiene un tono pesimista, parece surgida de un noticiero, pero Bunbury dice que en el día a día prefiere no llenarse de sentimientos fatalistas.

“Siempre va a haber algo que nos va a enfrentar y nos va a entristecer y va a parecer que nos acercamos al Apocalipsis”, señaló. “Yo particularmente evito todo lo que puedo el mirar las noticias en la televisión o en las redes sociales o la prensa. Es algo de lo que me quiero abstraer lo más posible, porque soy mucho más feliz y porque, además, pase lo que pase, hay un mañana”.

En octubre, Bunbury emprenderá la gira Nuevas Mutaciones Tour de 20 por Latinoamérica, Estados Unidos y España.

“Es una mirada a distintos momentos de mi carrera, pero con reinterpretaciones de las canciones, adaptándolas a esta nueva banda que hemos formado de diez músicos con metales, con violín, con una banda de rock, que hacen que tengamos muchas posibilidades tímbricas y que llevan las canciones a lugares insospechados”, adelantó.

FUENTE: AP