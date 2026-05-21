americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Enorme estatua de Pelé se inaugura en Guadalajara antes del Mundial

GUADALAJARA, México (AP) — Una gran estatua del astro del fútbol Pelé fue develada el jueves en la ciudad mexicana de Guadalajara para conmemorar sus logros con la selección brasileña.

Una estatua de Pelé se yergue tras su develación en Guadalajara, México, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Refugio Ruiz)
Una estatua de Pelé se yergue tras su develación en Guadalajara, México, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Refugio Ruiz) AP

Pelé, quien murió a los 82 años en 2022, ganó uno de sus tres títulos de la Copa del Mundo en México, en la edición de 1970 del torneo.

“Es un gran regalo a los jaliscienses y a todos los visitantes esta figura monumental de este gran jugador que jugo aquí y metió un gran gol”, afirmó Pablo Lemus, gobernador del estado occidental de Jalisco, donde se encuentra Guadalajara. “Pelé amó a Guadalajara y la selección brasileña quedó enamorada porque el público mexicano le entregó todo en el 70”.

La estatua, de 9,5 metros de altura (31 pies), está ubicada en una plaza pública llamada Plaza Brasil, afuera del Estadio Jalisco, que albergó partidos de las Copas del Mundo de 1970 y 1986. En su camino al título de 1970, Brasil disputó en ese estadio sus partidos de primera ronda, cuartos de final y semifinales, antes de vencer a Italia en la final en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

“La gente que venga al estadio Jalisco ahora se va a detener a tomarse una foto, esta estatua va a ser un referente y más por tratarse de una estrella del fútbol como Pelé”, añadió Lemus. “Es un gran regalo con motivo del Mundial”.

En la Copa del Mundo de 2026, Guadalajara será sede de cuatro partidos de primera ronda: Corea del Sur vs. República Checa el 12 de junio; México vs. Corea del Sur el 18; Colombia vs. Congo el 23, y Uruguay vs. España el 26.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Marco Rubio sobre Raúl Castro: Lo traeremos aquí tras histórica acusación en EEUU

Marco Rubio sobre Raúl Castro: "Lo traeremos aquí" tras histórica acusación en EEUU

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar
🚨 ÚLTIMA HORA

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

Régimen cubano advierte sobre resistencia feroz tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Régimen cubano advierte sobre "resistencia feroz" tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter