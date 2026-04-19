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Endrick brilla mientras Lyon vence 2-1 al PSG y da nueva esperanza al Lens en la Ligue 1

PARÍS (AP) — El delantero brasileño Endrick marcó un gol y asistió otro, mientras Lyon ganó 2-1 en la cancha del líder Paris Saint-Germain el domingo para subir al tercer puesto de la Ligue 1 y reforzar sus opciones de clasificación a la Liga de Campeones.

Endrick, del Olympique de Lyon, segundo desde la derecha, celebra tras anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la Liga 1 de Francia entre el París Saint-Germain y el Olympique de Lyon en París, Francia, el domingo 19 de abril de 2026. (AP Foto/Christophe Ena)
Endrick, del Olympique de Lyon, segundo desde la derecha, celebra tras anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la Liga 1 de Francia entre el París Saint-Germain y el Olympique de Lyon en París, Francia, el domingo 19 de abril de 2026. (AP Foto/Christophe Ena) AP

La quinta derrota liguera de PSG en la temporada lo dejó con un punto de ventaja sobre Lens, segundo clasificado, con PSG con un partido pendiente. Pero PSG todavía tiene que viajar a Lens en mayo, después de que la liga aplazara su partido del 11 de abril debido a la participación de PSG en la Liga de Campeones.

El Lyon del entrenador Paulo Fonseca supera al Lille, cuarto, por diferencia de goles, con los tres primeros obteniendo el pase directo a la Liga de Campeones y el equipo que termine cuarto entrando a la fase de clasificación.

Endrick responde con estilo

Fonseca criticó recientemente a Endrick tras algunas actuaciones mediocres y lo dejó en el banquillo contra Lorient el fin de semana pasado. Endrick ingresó y participó en ambos goles en la victoria 2-0.

Lyon se puso en ventaja el domingo en el minuto seis. El eléctrico atacante de 19 años hizo un desmarque inteligente a la espalda de la defensa de PSG para recibir el pase de Afonso Moreira y anotar con un remate seco que superó al arquero Matvei Safonov.

Lyon golpeó a PSG con un contragolpe clásico en el 18, cuando Endrick habilitó a Moreira desde la mitad de la cancha y el delantero portugués de 21 años colocó un disparo raso en el ángulo inferior izquierdo.

El delantero de PSG Gonçalo Ramos vio cómo el arquero de Lyon Dominik Greif le atajó un penal en el 33. Instantes después, el mediocampista de PSG Vitinha salió cojeando por una lesión en el tobillo derecho.

Safonov evitó un disparo con efecto de Moreira en la segunda parte.

Moreira estuvo sobresaliente al recortar desde la banda izquierda y reforzó su candidatura para su primera convocatoria con la selección de Portugal. El mediocampista de PSG Fabián Ruiz ingresó en los minutos finales para su primera aparición en tres meses tras una lesión de rodilla.

Khvicha Kvaratskhelia descontó a cuatro minutos del tiempo añadido con un disparo con efecto desde 20 metros, pero Lyon fue un justo ganador y el técnico de PSG Luis Enrique abrazó a Fonseca.

Balogun en racha

El delantero estadounidense Folarin Balogun anotó por octavo partido consecutivo de liga, mientras Monaco remontó para empatar 2-2 con Auxerre.

Monaco, séptimo, es uno de varios equipos que persiguen un lugar en la Liga de Campeones la próxima temporada.

Balogun igualó de penal en el 59 después de ser derribado por el arquero Donovan Léon. El exmediocampista de Barcelona Ansu Fati marcó el otro gol de Monaco con un remate raso desde el borde del área tres minutos antes.

El mediocampista Kévin Danois y el delantero Lassine Sinayoko habían puesto a Auxerre arriba 2-0.

Monaco está a tres puntos de Rennes, quinto, que ganó 3-0 en Strasbourg, y a dos de Marseille, sexto. Marseille perdió 2-0 en Lorient el sábado, lo que provocó un duro ataque a los jugadores por parte del director deportivo del club.

Auxerre está en el 16º puesto, la plaza de repechaje por el ascenso-descenso contra el equipo que termine tercero en la Ligue 2.

Lepaul vuelve a marcar

Esteban Lepaul abrió el marcador para Rennes y pasó a liderar la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 17 tantos.

El cabezazo de Lepaul habilitó al delantero Breel Embolo para el 2-0, y el jordano Mousa Al-Tamari anotó el tercero, mientras Rennes ganó su séptimo partido en nueve encuentros.

Metz, colista, se deslizó más cerca del descenso tras perder 3-1 en casa ante Paris FC, y Nantes, 17º, encajó muy adentro del tiempo añadido en un empate 1-1 como local ante Brest.

En el partido del viernes, Lens remontó un 2-0 en contra para vencer a Toulouse 3-2.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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