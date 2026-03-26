Encuesta AP-NORC revela opinión de republicanos sobre guerra en Irán

Esta imagen, parcialmente censurada, de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra un avión militar en Irán poco antes de ser impactado por un misil disparado por las fuerzas estadounidenses, el domingo 1 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos vía AP) AP

“Vamos, Trump. Preocúpate por nosotros", dijo Beson, de 68 años y residente de Woodland Park, Colorado. "Estamos en una guerra de mil millones de dólares al día. Le diría: ‘Hombre, te olvidaste de las otras cosas, y tienes que ocuparte de eso primero’”.

Trump aún cuenta con un apoyo profundo entre los republicanos, pero una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research indica que el presidente corre el riesgo de frustrar a sus votantes en un año de elecciones intermedias si Estados Unidos se involucra en el tipo de guerra prolongada en Oriente Medio que prometió evitar.

La encuesta encontró que si bien el 63% de los republicanos respalda los ataques aéreos contra objetivos militares iraníes, apenas el 20% apoya desplegar tropas terrestres estadounidenses.

El aumento de los precios de la gasolina también podría representar un problema para Trump. El costo del petróleo y la gasolina se ha disparado desde que comenzó la guerra con Irán hace casi cuatro semanas, lo que añade más presión financiera cuando muchos estadounidenses ya están preocupados por poder costear lo esencial.

Cerca de 6 de cada 10 republicanos dicen estar al menos “algo” preocupados por poder pagar la gasolina en los próximos meses, de acuerdo con la encuesta, aunque están menos inquietos que el resto del país.

Aproximadamente tres cuartas partes de los republicanos aprueban la manera en que Trump ha manejado la presidencia, y un 70% similar aprueba cómo está gestionando Irán.

Esas calificaciones están en línea con el respaldo de los republicanos a la política exterior de Trump en general y a su enfoque hacia Cuba, donde recientemente ha intensificado la presión para cambiar el liderazgo de la isla.

Muchos republicanos siguen teniendo “mucha” o “bastante” confianza en que el presidente tome las decisiones correctas en asuntos exteriores. Cerca de la mitad deposita un alto nivel de confianza en él en lo que respecta al uso de la fuerza militar fuera de Estados Unidos. Aproximadamente el mismo porcentaje de republicanos tiene un alto nivel de confianza en su manejo de las relaciones con adversarios y aliados.

Sharon Fuller, de 68 años, es una firme partidaria del presidente y aprueba cómo ha desempeñado el cargo, así como la guerra en Irán.

Fuller, una analista hospitalaria jubilada de Ocklawaha, Florida, expresó algunas reservas sobre la guerra, pero calificó a Trump como un “enorme patriota” y comentó que le ha impresionado el desempeño del mercado bursátil desde que volvió a ser presidente.

“En realidad no estoy de acuerdo con la guerra, pero por otro lado, creo que es una necesidad en este momento”, afirmó.

Los republicanos destacan frente al conjunto de los estadounidenses por su apoyo a la guerra. Una encuesta reciente de la Universidad Quinnipiac encontró que cerca de 8 de cada 10 votantes registrados que son republicanos creen que la guerra con Irán hará al mundo “más seguro”, en comparación con aproximadamente un tercio de los votantes en general.

Mayor implicación en Irán podría frustrar a simpatizantes de Trump

La gran mayoría de los republicanos en la encuesta de AP-NORC, el 81%, dice que es “extremadamente” o “muy” importante que Estados Unidos impida que Irán obtenga un arma nuclear, lo que respalda uno de los objetivos que Trump ha expresado desde que comenzó la guerra. Pero sólo cerca de la mitad de los republicanos considera una alta prioridad reemplazar al gobierno de Irán por líderes más amistosos con Estados Unidos.

Stephen Hauss, de 40 años, es empleado del Departamento de Agricultura estatal en Camden, Delaware, donde administra programas ambientales. Hauss describió sus posturas políticas como inclinadas al libertarismo, y votó por Trump en 2024. Pero el inicio de la guerra con Irán ha cambiado su visión sobre el presidente.

“Antes de la guerra yo pensaba: ‘Bueno, voté por él. Tengo que darle, digamos, el beneficio de la duda’”, relató.

Ahora, Hauss afirmó que no puede respaldar que Estados Unidos intente cambiar el liderazgo de otro país.

“No creo que ya esté de acuerdo con esto”, añadió.

Otros esfuerzos para involucrar más a Estados Unidos en Irán podrían complicar aún más las cosas para Trump. Sólo cerca de 2 de cada 10 republicanos favorecen desplegar tropas terrestres estadounidenses para combatir a Irán, aproximadamente un tercio no tiene una opinión y cerca de la mitad se opone.

Thomas Sweeney, de 76 años, es un ingeniero químico jubilado de Frisco, Texas, que votó por Trump tres veces. Veterano como oficial del Ejército, Sweeney dijo que no puede respaldar la guerra, lo que ha empeorado su opinión general del presidente.

“No estoy contento. Estoy frustrado”, declaró. “Los soldados son muy, muy valiosos. Uno no va allá y desperdicia vidas”.

Precios de gasolina generan inquietud de algunos en el Partido Republicano

El aumento del costo del petróleo y la gasolina es otra vulnerabilidad para Trump, incluso dentro de su propio partido. Cerca de tres cuartas partes de los republicanos dicen que es “extremadamente” o “muy” importante que la política exterior de Estados Unidos mantenga bajos los precios de la gasolina, lo que podría chocar cada vez más con su apoyo a la guerra.

Cerca de 3 de cada 10 votantes republicanos registrados en la encuesta de la Universidad Quinnipiac dicen que el precio de la gasolina ha sido un problema “muy” o “algo” serio para su familia últimamente.

Si los altos precios de la gasolina se mantienen, podrían generar aún más frustración entre los simpatizantes de Trump que esperaban que el presidente redujera el costo de los bienes cotidianos.

Fuller, la republicana de Florida, dijo que no hay ninguna posibilidad de que vote por los demócratas, pero tenía un mensaje para Trump.

“Me gustaría que viera qué puede hacer para bajar los precios para, entre comillas, la gente trabajadora y para mí, que ahora vivo con un ingreso fijo”, expresó.

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La encuesta de AP-NORC a 1.150 adultos se realizó del 19 al 23 de marzo utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 4 puntos porcentuales y para los republicanos es de más o menos 6,7 puntos porcentuales. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP