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En sintonía con EEUU, Argentina declara organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación

BUENOS AIRES (AP) — Al igual que Estados Unidos, su máximo aliado en la región, el gobierno del presidente argentino Javier Milei declaró organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nacido en México hace cerca de dos décadas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, posa junto a unos estudiantes y al presidente de la Universidad Yeshiva, el rabino Dr. Ari Berman, el lunes 9 de marzo de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Kena Betancur)
El presidente de Argentina, Javier Milei, posa junto a unos estudiantes y al presidente de la Universidad Yeshiva, el rabino Dr. Ari Berman, el lunes 9 de marzo de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Kena Betancur) AP

La Oficina del Presidente informó el jueves en un comunicado que la decisión, adoptada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado, está “en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento”.

La medida se fundamenta en informes oficiales que acreditan que ese cártel, considerado uno de los más poderosos del mundo, realiza “actividades ilícitas de carácter transnacional" en decenas de países, incluido Argentina, y "mantiene vínculos con otras organizaciones terroristas”, acotó el comunicado.

El CJNG fue declarado organización terrorista por el gobierno de Donald Trump en 2025. La administración estadounidense ha catalogado de esa forma a ocho cárteles de drogas latinoamericanos, entre los que también están el Cártel Sinaloa, de origen mexicano, y el Tren de Aragua, que nació en Venezuela.

La etiqueta “organización terrorista extranjera” fue considerada en su momento inusual porque utiliza una designación terrorista normalmente reservada para grupos como Al Qaeda, que utilizan la violencia con fines políticos, y no para redes delictivas centradas en el dinero, como los cárteles latinoamericanos. Estados Unidos argumenta que las conexiones y operaciones internacionales de esos grupos —incluido el narcotráfico y la violencia para expandir su influencia— justifican dicha designación.

Milei, un ultraderechista que llegó al poder a fines de 2023, ha declarado organizaciones terroristas a Hamas, al Cártel de los Soles, a la Hermandad Musulmana y a la Fuerza Quds iraní, en sintonía con Estados Unidos e Israel, con quienes mantiene una alianza estratégica.

El gobierno argentino dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, lo que habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas.

El CJNG perdió a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes —uno de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos— en febrero, cuando fue abatido en un enfrentamiento con militares en el estado de Jalisco, en el occidente de México.

La agencia antinarcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) señala que el CJNG tiene presencia en 21 de los 32 estados de México superando al Cártel de Sinaloa, que se estima que opera en 19 estados. Las operaciones del cártel se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, según la DEA.

FUENTE: AP

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