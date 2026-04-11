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En medio de secuelas de la guerra, Iraq elige al kurdo Nizar Amidi como su presidente

BAGDAD (AP) — El Parlamento de Irak votó el sábado a favor de elegir como presidente a Nizar Amidi, un dirigente político de uno de los dos principales partidos kurdos del país, cinco meses después de unas elecciones parlamentarias que no produjeron un bloque con una mayoría decisiva.

Guardias se preparan para la llegada de los miembros del Parlamento al salón del edificio del Parlamento para elegir al presidente de la República, en Bagdad, Irak, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)
Guardias se preparan para la llegada de los miembros del Parlamento al salón del edificio del Parlamento para elegir al presidente de la República, en Bagdad, Irak, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban) AP

Su elección se produce cuando Irak se tambalea por las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Irak quedó atrapado en medio del conflicto, con milicias respaldadas por Irán que lanzaron ataques contra bases estadounidenses e instalaciones diplomáticas, así como contra infraestructura energética crítica. Por su parte, Estados Unidos e Israel perpetraron ataques aéreos dirigidos contra las milicias, algunos de los cuales mataron a miembros del ejército iraquí.

La guerra y el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz también detuvieron en gran medida las exportaciones de petróleo de las que depende la economía iraquí.

Amidi, miembro del buró político del partido Unión Patriótica del Kurdistán, se impuso a una lista de candidatos que incluía al actual ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein, quien era el elegido del rival Partido Democrático del Kurdistán.

Por convención, el presidente de Irak siempre es kurdo, el primer ministro --que tiene más poder-- es chií y el presidente del Parlamento es suní.

La votación para elegir al presidente se celebró con más de dos meses de retraso respecto al plazo constitucional, que exige que se elija a un presidente dentro de los 30 días posteriores a la primera sesión celebrada por un Parlamento recién nombrado.

Amidi, un ingeniero nacido en la provincia de Dohuk, en el norte de Irak, anteriormente se desempeñó como asistente de otros dos presidentes, Jalal Talabani y Fouad Massoum.

Ningún candidato obtuvo la mayoría de dos tercios requerida en la primera ronda de votación el sábado, aunque Amidi estaba muy por delante de los otros 15 candidatos: consiguió 208 votos en la primera ronda, al tiempo que el segundo candidato —Muthanna Amin Nader, un parlamentario del bloque de la Unión Islámica del Kurdistán— recibió 17 votos. Como resultado, el Parlamento pasó a una segunda ronda, en la que el ganador se determina por una simple pluralidad de votos.

Amidi obtuvo 227 votos en la segunda ronda, y Nader recibió 15.

Según la Constitución iraquí, el presidente tiene 15 días para encargar al candidato del mayor bloque parlamentario la formación de un gobierno y la asunción del cargo de primer ministro. El bloque dominante, el Marco de Coordinación Chií, una coalición de partidos aliados de Irán, anunció en enero que nominará al ex primer ministro iraquí Nouri al-Maliki, pese a la oposición de Washington.

Ahora el bloque tendrá que decidir si sigue adelante con la nominación de al-Maliki o selecciona a otro candidato. El actual primer ministro interino Mohammed Shia al-Sudani había sido el principal rival de al-Maliki para la nominación antes de apartarse para despejarle el camino. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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