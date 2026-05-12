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En medio de críticas por espionaje, Southampton está a un triunfo de la Premier

Southampton dejó de lado una controversia por supuesto espionaje para avanzar ante Middlesbrough tras la prórroga en los playoffs y quedar a una victoria de regresar a la Liga Premier.

Welington (derecha) y Ryan Manning festejan el triunfo de Southampton ante Middlesbrough en el playoff de ascenso de la liga inglesa, el martes 12 de mayo de 2026 (Andrew Matthews/PA via AP)
Welington (derecha) y Ryan Manning festejan el triunfo de Southampton ante Middlesbrough en el playoff de ascenso de la liga inglesa, el martes 12 de mayo de 2026 (Andrew Matthews/PA via AP) AP

En un tenso partido de vuelta de la Championship o segunda división, en el que ambos entrenadores se encararon en un momento, Southampton reaccionó para imponerse 2-1 en su estadio, St. Mary's, y sellar el triunfo en el global por el mismo marcador.

El gol decisivo —anotado por Shea Charles cuando su centro se combó hacia la esquina inferior— llegó a cuatro minutos del final de la prórroga.

Los dos partidos se disputaron bajo una nube de polémica, después de que la Liga Inglesa acusó a Southampton de infringir su reglamento tras denuncias de que la semana pasada se realizó una filmación no autorizada del entrenamiento de Middlesbrough.

La Liga solicitó que una comisión disciplinaria independiente celebrara una audiencia “a la mayor brevedad posible”, pero Southampton pidió más tiempo para completar una revisión interna del asunto. Es probable que cualquier sanción se imponga antes de la final del playoff contra Hull el 23 de mayo.

Esa final es el partido único más lucrativo del fútbol mundial. El ganador se asegura un ingreso extraordinario de al menos 200 millones de libras (270 millones de dólares) mediante conceptos como premios y derechos de transmisión en la Premier.

Las tensiones entre Southampton y Middlesbrough estallaron al final del primer tiempo, cuando los respectivos entrenadores —Tonda Eckert y Kim Hellberg— se encararon en la banda mientras el árbitro les hablaba. Tras el partido de ida, que terminó 0-0, Hellberg manifestó que “no podía creer lo que veía u oía” cuando se enteró de las acusaciones de espionaje y acusó a Southampton de intentar “hacer trampa”.

Hubo otro altercado en el primer tiempo —entre Luke Ayling, de Middlesbrough, y Taylor Harwood-Bellis, de Southampton. La BBC y Sky Sports informaron que Ayling acusó a Harwood-Bellis de usar lenguaje discriminatorio.

Southampton busca un regreso inmediato a la Premier tras el descenso de la temporada pasada. Antes de eso, estuvo en la máxima categoría de 2012 a 2023.

Hull estuvo por última vez en la máxima categoría en 2017.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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