En mala racha, Austin FC despide a su técnico y director deportivo antes del parón del Mundial

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ARCHIVO - Nico Estévez, técnico de FC Dallas, durante un partido de los playoffs de la MLS contra Seattle Sounders, el 10 de noviembre de 2023, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

La decisión de cesar a Estévez y Borrell se precipitó tras la derrota 2-1 en casa el sábado por la noche ante Sporting KC, los colistas de la Conferencia Oeste de 15 equipos. Habían sucumbido 5-0 de visita a San Diego en la fecha anterior, el revés más abultado en la historia del club.

La liga estadounidense tendrá una pausa de dos meses por el Mundial después de los partidos de esta semana. Austin marcha actualmente en el 13er puesto, muy lejos de la zona de playoffs, con apenas tres victorias en 14 partidos.

El club esperaba pelear por volver a los playoffs tras disputar la postemporada en 2025, la primera campaña de Estévez con el equipo. Austin ha disputado los playoffs dos veces desde que la franquicia debutó en la temporada 2021.

“Creemos que este equipo puede competir por un puesto de playoffs y, dados nuestros resultados hasta ahora, es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos de clasificar a los playoffs este año y convertirnos en un ganador constante en esta liga”, manifestó el fundador del equipo y propietario mayoritario, Anthony Precourt.

Borrell fue uno de los principales asistentes de Pep Guardiola en el Manchester City de la Liga Premier cuando fue contratado por Austin en 2023, con el encargo de usar su experiencia internacional para encargarse de la gestión de la plantilla.

Borrell solía señalar las dificultades para fichar jugadores bajo las reglas salariales de la liga de Estados Unidos, en comparación con el gran gasto de los clubes europeos. Los dos jugadores mejor pagados de Austin esta temporada son el uruguayo Facundo Torres (3,4 millones de dólares garantizados) y el albano Myrto Uzuni (1,6 millones de dólares garantizados), ambos extremos, según cifras salariales publicadas por el sindicato de jugadores de la liga.

Torres ha marcado un gol en 14 partidos. Uzuni lidera al club con cinco. “En última instancia, creemos que esta decisión es lo mejor para Austin FC”, expresó Precourt. “Sabemos que nuestros aficionados y nuestra comunidad merecen un ganador, y nuestro grupo propietario seguirá tomando las decisiones necesarias para ofrecer resultados consistentemente sólidos en todas las competiciones”. El club indicó que el entrenador asistente Davy Arnaud será el técnico interino para el partido del sábado en St. Louis. No señaló si dirigirá al equipo más allá de ese encuentro. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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