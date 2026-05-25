En la economía de guerra de Sudán, el oro fluye mientras los mineros enfrentan mercurio y derrumbes

El minero Atta al-Khazin, a la derecha, muestra un pedazo de oro producido por mineros artesanales tras procesar mineral en un yacimiento en Dalago Mahas, en el estado norteño de Sudán, el viernes 8 de mayo de 2026. (AP Foto/Mohnd Blal) AP

Son mineros informales que trabajan en una pequeña mina privada de oro en la localidad norteña de Dalgo Mahas. La mina es una de miles de explotaciones de pequeña escala y artesanales dispersas en Sudán, parte de un sector que está en el centro de la devastadora guerra que en ocasiones ha empujado a partes del país hacia la hambruna.

El oro se ha convertido en una fuente importante de financiación para el tesoro de Sudán después de que el país perdiera más de dos tercios de sus ingresos petroleros con la secesión de Sudán del Sur en 2011. El metal precioso representó el 70% de los ingresos nacionales en los años posteriores a la salida de Sudán del Sur, aportando al gobierno sudanés las tan necesarias divisas.

Más recientemente, el oro ha estado en el centro de la guerra en curso entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar. Según expertos encargados por Naciones Unidas, se han sacado grandes cantidades de oro de contrabando del país para financiar a los paramilitares, que controlan zonas productoras de oro en las regiones de Darfur y Kordofán.

El conflicto ha matado al menos a 59.000 personas, según el Armed Conflict Location & Event Data Project, un grupo de seguimiento de guerras con sede en Estados Unidos que sostiene que esa cifra casi con seguridad es una subestimación, dadas las dificultades para recabar información.

La guerra también creó el mayor desastre humanitario del mundo, obligando a más de 10 millones de personas a huir de sus hogares. Muchas personas desplazadas se incorporaron a la industria minera para poder mantener a sus familias.

“La minería de oro es lo único en lo que puedo confiar", dijo Atta al-Khazin, un minero de 28 años que abandonó su anterior oficio de agricultor. "Debido a los altos precios del petróleo, la agricultura ya no cubría los gastos”.

Zahir Adam, un padre de 35 años de la ciudad de El-Fasher, en Darfur, que trabajó en la minería de oro durante más de una década, comentó que el sector ha atraído a muchas personas desde que estalló la guerra hace más de tres años.

“No tenían otra opción”, expresó. “Muchos jóvenes, y muchas familias, dependen de la minería”.

Sudán produjo 70 toneladas de oro el año pasado, frente a 64 toneladas en 2024, según cifras oficiales, lo que lo convierte en uno de los principales productores de África. El oro generó alrededor de 1.800 millones de dólares en ingresos en 2025, según cifras de la estatal Sudanese Mineral Resources Company.

La mayor parte del oro extraído en el extenso país procede de la minería artesanal y de pequeña escala, donde las normas de seguridad se ignoran en gran medida.

Los mineros artesanales como los hombres de Dalgo Nahas suelen extraer el oro y luego trituran el mineral antes de aplicar mercurio tóxico para crear la amalgama. Después, la amalgama se calienta —por lo general en una estufa— para evaporar el mercurio y recuperar el oro.

El proceso, que incluye el uso de sustancias químicas peligrosas, también es arriesgado para las personas que viven cerca de las minas.

Muchas de estas minas no están controladas por el gobierno. El panel de expertos de la ONU señaló en su informe de 2024 que más del 50% del oro extraído en Sudán no se comercializaba a través de canales formales, sino que se sacaba del país de contrabando.

Los derrumbes mortales en minas no son raros en Sudán, donde las normas de seguridad no se aplican de manera generalizada. El mes pasado, al menos siete mineros murieron en un derrumbe en una mina de la provincia del Mar Rojo. Otros trece murieron en otro derrumbe en la provincia de Kordofán del Sur en enero.

Un gobierno civil de transición que gobernó el país durante más de un año después de que el ejército derrocara al veterano dictador Omar al Bashir en abril de 2019 intentó regular esta industria crucial.

Sin embargo, sus esfuerzos quedaron truncados por un golpe militar en octubre de 2021 y por la guerra que comenzó en 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP