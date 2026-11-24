Un perezoso cuelga de una rama el martes 3 de noviembre de 2026 en Puerto Viejo, Costa Rica. (Foto AP/Iván Valencia) AP

Para los perezosos, incluso una pequeña abertura en el dosel del bosque puede ser peligrosa. Incapaces de saltar entre árboles como los monos, estos mamíferos de movimientos lentos a menudo se ven obligados a bajar al suelo, donde corren el riesgo de ser atacados por perros, atropellados por vehículos o electrocutados cables de luz.

Para ayudarlos a desplazarse a salvo por las copas de los árboles, la Sloth Conservation Foundation ha instalado aproximadamente 410 puentes de cuerda, a menudo sobre zonas divididas por carreteras y edificios.

“Los puentes para fauna silvestre que instalamos están hechos solo de cuerdas individuales; no parecen muy elaborados, pero para las especies arborícolas funcionan”, explica Rebecca Cliffe, una zoóloga británica que fundó la organización y ha pasado casi dos décadas estudiando perezosos.

“Es un salvavidas para cruzar una brecha que, de otro modo, no podrían cruzar”.

Costa Rica ha sido celebrada por revertir décadas de deforestación, con una cobertura forestal que aumentó de un estimado del 21% de su territorio en 1987 al 59%, según un informe de 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero la recuperación no ha eliminado la fragmentación del hábitat, ya que el desarrollo y la infraestructura turística siguen ejerciendo presión sobre los ecosistemas costeros.

Los perezosos pasan gran parte de su vida colgados de las ramas, dependiendo de rutas conocidas entre los árboles para encontrar alimento y refugio.

Incluso una separación de 2 o 3 metros (unos 7 a 10 pies) entre los doseles de árboles vecinos puede obligar a un perezoso a buscar otra forma de cruzar, un fenómeno que Cliffe llama “microfragmentación”.

“Son criaturas de costumbres”, comentó, al explicar que los perezosos tienden a seguir rutas aprendidas en sus primeras etapas de vida, incluso cuando su entorno cambia.

Cliffe empezó a experimentar con puentes para fauna silvestre después de trabajar en el Sloth Sanctuary hace casi dos décadas, donde veía repetidamente llegar animales con lesiones por ataques de perros, vehículos y cables eléctricos.

“Pensé: bueno, los perezosos solo necesitan una forma más segura de llegar a algún lugar”, relató.

Con pocos fondos, comenzó a instalar cuerdas individuales entre árboles. Desde entonces, cámaras que monitorean algunos de los puentes han registrado más de 22.000 cruces de fauna silvestre, incluidos animales distintos de los perezosos, indicó Cliffe.

Hoy, su equipo viaja a sitios donde se han visto perezosos, incluidos hoteles y otras propiedades a lo largo de la costa caribeña. En un hotel frente a la playa en Puerto Viejo, trabajadores instalaron puentes entre árboles cerca de un área frecuentada por turistas.

El proyecto también incluye plantar árboles y trabajar con propietarios para restaurar conexiones naturales entre parcelas vecinas. Pero los puentes no son permanentes. Cliffe señaló que las cuerdas se deterioran después de unos cuatro o cinco años en condiciones tropicales, por lo que deben reemplazarse.

La recuperación del bosque no garantiza conectividad

Aunque Costa Rica ha recuperado una cobertura forestal considerable, gran parte de ese crecimiento ha ocurrido en antiguas tierras de pastoreo dentro de paisajes fragmentados por décadas de expansión agrícola, afirmó Carlos Morera Beita, geógrafo de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Morera sostuvo que los perezosos han demostrado una mayor capacidad de adaptación de lo que se creía, al usar pastizales con hileras de árboles, cercas vivas y vegetación ribereña para moverse entre parches de bosque.

Pero esas conexiones siguen siendo esenciales. Sin ellas, incluso los bosques en recuperación pueden dejar aisladas a las poblaciones de perezosos, limitando su acceso a alimento, parejas y refugio.

Los puentes de cuerda pueden ayudar a los animales a superar obstáculos específicos, dijo Morera, pero la conservación a largo plazo requiere proteger los bosques existentes, restaurar corredores biológicos y garantizar que los nuevos desarrollos no fragmenten aún más los hábitats.

Un santuario para perezosos que no pueden volver a la vida silvestre

En el Sloth Sanctuary of Costa Rica, en las afueras del pequeño pueblo de Penshurst, turistas observan perezosos que no pueden regresar a la vida silvestre debido a lesiones graves, discapacidades o la pérdida de sus madres antes de aprender las habilidades necesarias para sobrevivir por sí solos.

En el interior, el dormitorio de la fundadora Judy Avey-Arroyo está lleno de recuerdos de perezosos, desde peluches y pinturas hasta lámparas y adornos. Ella y su hija incluso tienen tatuajes de perezosos.

Justo al otro lado de una puerta de conexión hay una guardería donde se cuida a crías de perezoso rescatadas y huérfanas en recintos separados. Muchas llegan después de que sus madres mueren atropelladas por autos, electrocutadas o atacadas por perros.

A los más pequeños los mantienen en incubadoras y los alimentan con leche, mientras que a las crías mayores se les dan hojas, ejercicio al aire libre y oportunidades para aprender a trepar.

Pero Avey-Arroyo comentó que reemplazar a una madre es casi imposible. Los perezosos jóvenes pasan alrededor de un año aprendiendo qué hojas son seguras para comer, qué plantas evitar y cómo desplazarse por el bosque siguiendo rutas conocidas. Las madres también les enseñan qué hojas buscar cuando sufren parásitos, añadió.

Sin ese conocimiento, incluso perezosos huérfanos aparentemente sanos pueden tener dificultades para sobrevivir en la vida silvestre.

Para Avey-Arroyo, cuyo trabajo comenzó después de que ella y su esposo rescataron a un perezoso huérfano llamado Buttercup, saber que algunos animales nunca volverán al bosque es la parte más difícil de dirigir el santuario.

Un clima cambiante trae nuevas amenazas

El cambio climático podría agravar los efectos de la fragmentación, ya que el aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas alteran las condiciones de las que dependen los perezosos.

Los parches pequeños de bosque están más expuestos al calor, al viento y a una menor humedad que los bosques continuos, explicó Morera, lo que reduce la calidad del hábitat incluso donde los árboles siguen en pie.

Los perezosos dependen de su entorno para regular su temperatura corporal y metabolismo, moviéndose entre zonas sombreadas y áreas iluminadas por el sol dentro del bosque. Cliffe indicó que periodos prolongados de calor extremo pueden agotar sus limitadas reservas de energía, mientras que las condiciones frías pueden alterar la digestión.

La preocupación ha llevado a los conservacionistas a mirar más allá de los puentes de cuerda hacia una restauración del hábitat más amplia, incluida la plantación de árboles que proporcionen sombra.

“No son solo los puentes los que van a salvar a los perezosos”, expresó Cliffe. “Hay que proporcionar conectividad, y también hay que ofrecer refugios térmicos”.

Nueva tecnología ayuda a rastrear a los perezosos

A pesar de su popularidad como símbolos de la fauna de Costa Rica, los científicos carecen de estimaciones fiables sobre cuántos perezosos viven en los bosques del país o cómo están cambiando sus poblaciones.

La organización de Cliffe está experimentando con drones de imagen térmica, perros de detección entrenados y estudios de campo para mejorar las estimaciones. Señaló que dos centros de rescate en la región reciben aproximadamente tres perezosos al día, aunque se necesitan datos históricos para determinar si los rescates están aumentando.

En comunidades costeras como Puerto Viejo de Talamanca, los conservacionistas esperan que los puentes eventualmente sean reemplazados por árboles que crezcan lo suficientemente cerca como para que los perezosos se desplacen libremente por el dosel.

Para Cliffe, proteger a los perezosos, en última instancia, se reduce al impacto colectivo de pequeñas acciones, ya sea plantar un árbol, preservar una rama o instalar un simple puente de cuerda.

“Es el poder acumulativo de muchas acciones individuales”, manifestó. “Eso es lo que realmente me da esperanza”.

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El reportero Steven Grattan en Bogotá, Colombia, contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP