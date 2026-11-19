ARCHIVO -Un grupo de visitantes se reúne cerca de un puesto de la empresa tecnológica china Tencent en la Feria Internacional de Comercio en Servicios de China (CIFTIS, por sus siglas en inglés) en Beijing, el sábado 3 de septiembre de 2022. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) AP

El gigante tecnológico chino Alibaba, que anunció el jueves otro trimestre de sólido crecimiento de ingresos para sus servicios globales de nube y computación de IA, advirtió que las nuevas normas de Estados Unidos podrían afectar algunos de sus planes de expansión de centros de datos a nivel mundial. Indicó que aún evalúa las repercusiones.

El gobierno del presidente Donald Trump emitió esta semana nuevas normas como consecuencia de la renuncia del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, tras conocerse que había tenido una relación extramatrimonial con una mujer a la que se acusa de ser una espía china.

Las normas ahora restringen el acceso remoto a la computación a través de centros de datos en terceros países, el más reciente movimiento de Estados Unidos para restringir la capacidad de China de usar chips avanzados de Nvidia para entrenar sus modelos de IA, que cuentan con una capacidad cada vez mayor.

A medida que se intensifica la carrera tecnológica entre las dos superpotencias, las restricciones de exportación vigentes de Estados Unidos ya impedían que China obtuviera los chips más potentes del mundo.

Pero algunas empresas chinas han podido eludir esas restricciones alquilando acceso remoto a capacidad de cómputo para entrenar modelos de IA, lo que hizo que Estados Unidos cerrara lo que algunos responsables de políticas calificaron como una laguna.

A medida que crece el uso global de la IA, Alibaba ha ampliado sus capacidades en chips, infraestructura de nube y modelos de IA. A principios de esta semana lanzó su modelo insignia de IA Qwen4-Max. En septiembre, el director ejecutivo de la empresa calificó su nuevo chip Zhenwu V900 como el chip de IA “más potente” de China, al tiempo que anunció enormes planes de inversión en centros de datos en ese país y en el extranjero.

Jacob Cooke, de la consultora WPIC Marketing + Technologies con sede en Beijing, señaló que, actualmente, los ingresos relacionados con la IA de Alibaba Cloud provienen en gran medida de China y que todavía existe mucha “demanda no aprovechada” por parte de las empresas chinas.

En el trimestre más reciente, de julio a septiembre, Alibaba informó de un aumento interanual de ingresos del 53% en sus servicios de nube y computación de IA, alcanzando casi 61.000 millones de yuanes (9.000 millones de dólares). Los ingresos totales del trimestre crecieron 10% respecto al año anterior, hasta casi 272.000 millones de yuanes (41.000 millones de dólares), ligeramente por encima de lo que esperaban los analistas.

Aunque la empresa cuenta con un sólido colchón de efectivo, los gastos de capital se dispararon 60% durante el trimestre, hasta alcanzar 50.500 millones de yuanes (7.600 millones de dólares), gracias al aumento de su gasto en la construcción de infraestructura de IA.

Tencent afirma que el freno de Estados Unidos a los chips “retrasa a todos en China”

El gigante tecnológico chino Tencent dijo el miércoles que la nueva norma de Estados Unidos sobre el acceso a chips “retrasa a todos en China”.

“En realidad, todos tienen menos capacidad de cómputo, cómputo avanzado, con la que trabajar, sin importar cuándo se haya empezado a alquilar o a construir capacidades fuera de China”, declaró Martin Lau, presidente de Tencent, en una llamada de resultados. Probablemente se verían afectados los plazos de entrenamiento de las próximas versiones de los modelos de IA de Tencent, agregó.

“Las empresas chinas de IA siguen dependiendo en gran medida de los chips más avanzados de Nvidia”, afirmó James Chai, investigador del Instituto ISEAS – Yusof Ishak en Singapur, y agregó que las nuevas normas de Estados Unidos sobre el acceso remoto cortan una enorme parte del acceso de las empresas chinas a capacidad de cómputo.

En un estudio publicado en octubre por el Institute for Progress, un centro de estudios de Estados Unidos, se calcula que el acceso remoto a chips de IA a través de centros de datos en el extranjero podría representar aproximadamente un tercio de la capacidad de cómputo de IA de China para finales de 2027.

Nvidia, por su parte, indicó que ahora “ya no envía” chips, incluido el H200, uno de sus chips más potentes, aunque no el más avanzado, a pesar de que el gobierno de Trump dio luz verde a algunas ventas a China, lo que refleja cómo Nvidia ha endurecido su postura frente a ese país tras la salida de Huang.

Diversos analistas esperan que Estados Unidos intensifique sus políticas de control de exportaciones de chips contra China después de que la relación de Huang con Alice Huang, que era una alta ejecutiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur, despertara preocupaciones de seguridad nacional en Estados Unidos. En informes previos de The New York Times se indica que funcionarios de Estados Unidos sospechaban que Alice Huang era una espía china reclutada en parte para, potencialmente, influir en Nvidia y hacer que sus chips más avanzados estuvieran más disponibles para empresas chinas.

Beijing ha rechazado las afirmaciones de que Alice Huang fuera una espía china y ha calificado de “coerción económica” a las nuevas normas de Estados Unidos que bloquean el acceso remoto de las empresas chinas a potencia de cómputo en el extranjero.

Analistas y líderes del sector en China sostienen que el endurecimiento de las medidas de control de exportaciones de chips por parte de Estados Unidos, en última instancia, aceleraría el impulso de China para que su industria nacional de chips sea autosuficiente.

“En el largo plazo, creemos que todos los actores chinos en realidad tendrían que depender de cadenas de suministro nacionales y de chips nacionales, y vemos que la industria avanza muy rápido”, expresó Lau, de Tencent.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP