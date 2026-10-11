Empresario fugitivo queda bajo custodia de EEUU por sobornos en Venezuela

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Alvaro Pulido fue acusado en un tribunal federal de Miami en 2019 y nuevamente en 2021 como parte de una investigación sobre su socio comercial Alex Saab, un antiguo aliado del depuesto presidente Nicolás Maduro. La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado habían estado ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

Pulido quedó bajo custodia de Estados Unidos tras una investigación encabezada por la DEA, el FBI y las agencias de Investigaciones de Seguridad Nacional, informó el domingo Nicole Navas Oxman, portavoz de un grupo de trabajo de Seguridad Nacional.

Oxman no precisó cómo terminó Pulido bajo custodia de Estados Unidos, pero indicó que comparecerá por primera vez ante el tribunal el martes en Miami.

Las autoridades venezolanas han guardado silencio hasta ahora sobre el arresto, lo que refleja el desafío que enfrenta la presidenta interina Delcy Rodríguez para apaciguar a sectores de la coalición gobernante que quieren que ella se resista a los intentos del gobierno de Trump de detener a decenas de personas del entorno venezolano buscadas por Estados Unidos —a veces desde hace años— por delitos graves que van desde la corrupción hasta el narcotráfico.

Pulido, nacido en Colombia, fue arrestado en Venezuela en 2023 como parte de una amplia ofensiva contra la corrupción dentro de la petrolera estatal PDVSA, que fue encabezada por Rodríguez mientras se desempeñaba como vicepresidenta de Maduro. Ella asumió como presidenta interina de Venezuela tras el derrocamiento de Maduro por parte del ejército de Estados Unidos en enero.

Los fiscales alegan que Pulido, junto con Saab, creó una red de empresas fantasma en paraísos fiscales para canalizar sobornos a altos aliados de Maduro a cambio de contratos para importar alimentos, medicinas y viviendas de bajo costo en un momento de penurias generalizadas en el país sudamericano.

Saab, quien también es oriundo de Colombia, fue deportado a Estados Unidos por Rodríguez en mayo. El mes pasado, se declaró culpable en un caso relacionado de sobornos y aceptó cooperar contra Maduro y otras personas, además de entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes del esquema de corrupción. _________________________________ Durkin Richer reportó desde Washington. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP