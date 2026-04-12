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Empate del Napoli en Parma puede acabar con sus opciones de defender el título de la Serie A

ROMA (AP) — El Napoli encajó un gol a los 33 segundos y terminó empatando el domingo 1-1 con el Parma, un resultado que podría acabar con sus opciones de defender con éxito el título de la Serie A.

Rasmussen Hojlund del Napoli y Mariano Troilo del Parma pelean por el balón en el encuentro de la Serie A el domingo 12 de abril del 2026. (Alberto Mariani/LaPresse via AP)
Rasmussen Hojlund del Napoli y Mariano Troilo del Parma pelean por el balón en el encuentro de la Serie A el domingo 12 de abril del 2026. (Alberto Mariani/LaPresse via AP) AP

El resultado dejó al Napoli a seis puntos del líder italiano Inter de Milán, que más tarde visita al Como con la posibilidad de ampliar su ventaja.

Scott McTominay empató para Napoli al cumplirse la hora de juego, después de que Gabriel Strefezza marcara temprano en una jugada que comenzó con un balón largo del arquero de Parma, Zion Suzuki.

El resultado puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas de Napoli.

Parma quedó nueve puntos por encima de la zona de descenso, en el 14mo puesto.

Antes, Genoa venció 2-1 al Sassuolo con goles de Ruslan Malinovskyi y Caleb Ekuban.

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