Embiid y George regresan y lideran a los 76ers en la victoria 157-137 sobre los Bulls

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Joel Embiid, derecha, de los 76ers de Filadelfia, bloquea un tiro de Guerschon Yabusele, de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Josh Giddey anotó 23 puntos para liderar a los Bulls.

Embiid se perdió 13 partidos por una distensión en el oblicuo derecho, pero no mostró señales de falta de ritmo. El Jugador Más Valioso de 2023 encestó seis de nueve tiros en el primer periodo, incluidos sus tres intentos de triple. Sumó 23 puntos en la primera mitad para ayudar a Filadelfia a irse al descanso con ventaja de 71-52.

George no estuvo tan fino al inicio, pero se asentó después del descanso.

En su primera aparición desde el 29 de enero debido a una infracción de la política antidrogas de la NBA, falló ocho de diez tiros de campo en la primera mitad y se quedó en cinco puntos, pero anotó 23 en la segunda mitad.

George recibió ovaciones durante toda la noche, especialmente después de anotar en tres posesiones consecutivas al inicio del cuarto periodo. Filadelfia tuvo marca de 13-12 sin George, quien firmó un contrato de cuatro años y 212 millones de dólares con los 76ers antes de la temporada 2024, pero ha estado fuera con frecuencia por lesiones y suspensiones. George terminó con 11 de 22 en tiros de campo y seis de 13 desde larga distancia.

Filadelfia siguió sin contar con el All-Star Tyrese Maxey, quien se perdió su décimo partido consecutivo por una distensión del tendón de un dedo de la mano derecha. Kelly Oubre Jr. (distensión en el codo izquierdo) también quedó fuera por octavo encuentro seguido. Oubre recibió el alta para volver a las actividades en cancha y participó en el entrenamiento de tiro de la mañana del miércoles, informó un portavoz del equipo antes del partido.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP