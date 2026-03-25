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Embiid vuelve a la alineación de los 76ers tras 13 partidos fuera; George cumple suspensión

FILADELFIA (AP) — Joel Embiid regresará a la alineación de los 76ers de Filadelfia el miércoles contra los Bulls de Chicago tras perderse 13 partidos consecutivos debido a una distensión en el oblicuo derecho.

Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, se dirige a la banca después de participar en una reunión de su equipo durante un tiempo muerto en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Nuggets de Denver, el martes 17 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, se dirige a la banca después de participar en una reunión de su equipo durante un tiempo muerto en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Nuggets de Denver, el martes 17 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Embiid se ha limitado a apenas 33 partidos esta temporada por las lesiones. La más reciente para el Jugador Más Valioso de 2023 ocurrió durante una victoria por 124-117 sobre el Heat de Miami el 26 de febrero.

Los 76ers también reciben de vuelta a Paul George en la alineación tras una suspensión de 25 partidos por violar la política antidrogas de la NBA.

En sus primeras declaraciones públicas desde la suspensión, George se disculpó el martes con el equipo, sus aficionados y su familia por el mal juicio que lo llevó a no superar la prueba.

“Decepcionar a la gente dolió más que casi cualquier cosa”, dijo George.

Afirmó que su decisión de tomar una sustancia prohibida estuvo relacionada con un problema de salud mental que se desarrolló debido a una lesión de rodilla en la pretemporada que limitó su rendimiento esta campaña.

“Lo más difícil es cuando tu cuerpo no está donde sabes que necesita estar o donde alguna vez estuvo. Eso se traslada y se filtra al aspecto mental, al saber que estás limitado. Pero en mi caso, me siento bien, mi cuerpo se siente genial. Mentalmente, sé que soy capaz de hacer lo que puedo hacer y lo que he podido hacer en la cancha durante años”.

George promedia 16 puntos en 27 partidos esta temporada con los Sixers. Tuvo uno de sus mejores encuentros del curso en la semana en que fue suspendido: una explosión de 32 puntos impulsada por nueve triples en una victoria sobre Milwaukee.

Filadelfia llegó al encuentro con marca de 39-33 y en el séptimo puesto de la Conferencia Este, lo que significaría tener que disputar el torneo de play-in. Los 76ers están a 1 1/2 partidos de los Raptors de Toronto, que ocupa el quinto lugar.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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