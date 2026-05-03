Embiid pide a los fans de 76ers no vender entradas ante los Knicks para revancha en playoffs

Joel Embiid, de los 76ers de Filadeflia, reacciona durante la segunda mitad del sexto juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA contra los Celtics de Boston, el jueves 30 de abril de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Las semifinales de la Conferencia Este son una revancha de una serie apretada entre rivales de la División Atlántico de ciudades cercanas del noreste, una victoria de los Knicks en seis partidos en 2024.

Los aficionados de los Knicks ensordecieron el Madison Square Garden —y también en Filadelfia. (Y no, Joel Embiid no lo ha olvidado).

Cuando terminó, los Knicks habían superado a los 76ers por 650-649. Vuelven a empezar el lunes por la noche, convencidos de que esta serie puede ser aún mejor.

“Espero nada menos. En realidad, más”, comentó Maxey. “Eso fue un enfrentamiento de primera ronda. Esto es un enfrentamiento de segunda ronda. Así que creo que ambos equipos van a salir ahí y ser extremadamente competitivos. Va a ser una pelea de perros, va a ser una partida de ajedrez y estoy listo para empezar”.

Los Knicks tuvieron unos días para descansar después de liquidar a Atlanta con una victoria 140-89 el jueves en el sexto partido, estableciendo un récord de postemporada de la NBA al construir una ventaja de 47 puntos al descanso. Los 76ers solo tienen un día completo para recuperarse tras completar la 14ta remontada de la NBA de un 3-1 en contra al vencer a los Celtics 109-100 el sábado.

Filadelfia se convirtió en el primer séptimo preclasificado en vencer a un segundo preclasificado desde que la primera ronda pasó a disputarse al mejor de siete. Ese fue el cruce cuando los 76ers y los Knicks se enfrentaron hace dos años.

Los 76ers estuvieron a punto de empatar aquella serie en el segundo partido antes de que los Knicks remontaran una desventaja de cinco puntos con menos de 30 segundos por jugar. Brunson anotó un récord de los Knicks en playoffs con 47 puntos en el cuarto partido y Nueva York estaba listo para cerrarlo en casa en el quinto, antes de que Maxey anotara siete puntos en los últimos 25 segundos del tiempo reglamentario y los 76ers ganaran en la prórroga.

“Hombre, esa fue una serie divertida. Íbamos golpe por golpe”, señaló Josh Hart después de que los Knicks entrenaran el domingo. “Cuando piensas en eso, siempre piensas en los buenos partidos, así que ustedes pueden adivinar cuáles son. Pero sabes que tienes que pasar página. Son recuerdos. No afectan al mañana, pero son recuerdos divertidos”.

Embiid regresó a mitad de la serie contra Boston tras una apendicectomía y cojeaba al final del séptimo partido después de que un jugador cayera sobre su rodilla. Parecía estar en peor estado en la serie de hace dos años, lidiando con problemas persistentes de una rodilla izquierda reparada quirúrgicamente y tras haber sido diagnosticado recientemente con parálisis de Bell, una forma de parálisis facial.

“En ese momento tenía muchas cosas encima, así que ojalá esta vez todo esté bien”, manifestó Embiid. “Tenemos un equipo mucho mejor que el que teníamos entonces, así que va a ser una serie divertida”.

Los Knicks también parecen mejores, tras haber incorporado desde entonces al All-Star Karl-Anthony Towns y a Mikal Bridges. Están en la segunda ronda por cuarta temporada consecutiva y el tercer preclasificado terminó sorprendentemente con la ventaja de cancha gracias a la remontada de Filadelfia en la primera ronda.

Ahora los Knicks tienen que lidiar con el dúo Embiid-Maxey, que está funcionando a la perfección.

“Si esperamos ser quienes somos”, dijo el entrenador Mike Brown, “lo resolveremos”.

La súplica de Embiid

Brunson recibió atronadores cánticos de “¡MVP! ¡MVP!” en la victoria del cuarto partido en 2024 después de que los aficionados de los Knicks invadieran Filadelfia, y Embiid expresó su decepción con los aficionados de los 76ers tras el encuentro. Les rogó que no dejaran que los ruidosos neoyorquinos volvieran a adueñarse del ambiente.

“La última vez que jugamos contra los Knicks se sintió como si esto fuera el Madison Square Garden del Este. Así que vamos a necesitar el apoyo”, afirmó Embiid. “No vendan sus entradas. Esto es más grande que ustedes. Los necesitamos. La atmósfera que hemos tenido en los últimos dos partidos en Filadelfia, especialmente el último empujándolo hasta el séptimo, o sea, necesitamos todo eso.

“Los aficionados de los Knicks viajan. Va a haber gente que necesita el dinero y probablemente va a vender entradas, pero no lo hagan. Los necesitamos. Tenemos una muy buena oportunidad. Vamos a necesitar nuestro apoyo. Vamos a necesitar que sean extremadamente ruidosos y, si necesitan dinero, yo los cubro”.

Serie de la temporada

La ventaja de cancha no existió, con el equipo visitante ganando los cuatro partidos. Los dos primeros fueron en el Madison Square Garden antes de que los Knicks ganaran dos en Filadelfia, rematado por una paliza 139-89 el 11 de febrero.

Maxey vs. Brunson

Los dos bases estrella parecen listos para retomar donde lo dejaron en 2024. Maxey promedió 26,9 puntos en la primera ronda, tercero en la liga, y Brunson estuvo justo detrás con 26,3.

Towns en racha

El pívot All-Star de Nueva York es la mayor incorporación a la rivalidad desde el último enfrentamiento y mostró todo su arsenal ofensivo en la primera ronda, logrando los dos primeros triples-dobles de postemporada de su carrera contra Atlanta.

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FUENTE: AP