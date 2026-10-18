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Embajador de EEUU en Israel condena ataque de colonos a reportera y otras noticias de Oriente Medio

El embajador de Estados Unidos en Israel condenó un ataque de colonos contra una periodista estadounidense que requirió cirugía, en el más reciente incidente de violencia de colonos en la Cisjordania ocupada por Israel.

Médicos palestinos y un soldado israelí atienden a un hombre palestino baleado por soldados israelíes tras un ataque de colonos a palestinos que cosechaban aceitunas en el pueblo de Abu Falah, Cisjordania, el viernes 16 de octubre de 2026. (AP Foto/Leo Correa)
Médicos palestinos y un soldado israelí atienden a un hombre palestino baleado por soldados israelíes tras un ataque de colonos a palestinos que cosechaban aceitunas en el pueblo de Abu Falah, Cisjordania, el viernes 16 de octubre de 2026. (AP Foto/Leo Correa) AP

Mientras tanto, dos pilotos de helicóptero murieron el domingo en Arabia Saudí cerca de la frontera con Yemen, algo que un portavoz militar saudí atribuyó a una falla técnica.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio. Lea aquí nuestra cobertura completa.

El embajador de EEUU condena el ataque de colonos contra una periodista estadounidense

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, condenó enérgicamente la violencia de colonos durante la cosecha de aceitunas en Cisjordania que hirió a varios palestinos y a la fotógrafa de The Washington Post Heidi Levine, calificándola de “un acto de terror despreciable cometido por cobardes enmascarados”. En una publicación en X a última hora del sábado, pidió “una investigación completa, arrestos y el procesamiento con todo el peso de la ley de quien haya participado en esto”.

Levine resultó gravemente herida en el ataque del viernes en la aldea cisjordana de Abu Falah. La policía israelí también investiga un ataque de colonos israelíes contra diplomáticos europeos el sábado en otra aldea de Cisjordania. La violencia de colonos contra palestinos se ha disparado este año y aumentó aún más en las últimas semanas, en la recta final para las elecciones de Israel el 27 de octubre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue ambiguo al abordar la agresión contra Levine: condenó “la violencia contra cualquiera”, pero se refirió al ataque como “presunto” y afirmó que sus circunstancias siguen sin estar claras. Huckabee señaló que la agresión contra Levine fue “brutal” y “deshonrosa”, y destacó que ella estaba claramente identificada como periodista cuando fue atacada.

Levine, una fotoperiodista galardonada que ha cubierto zonas de conflicto en todo el mundo durante más de cuatro décadas, permanece hospitalizada en Tel Aviv mientras se recupera de una cirugía en la mano, costillas rotas y otras lesiones que sufrió en el ataque. Contó que los colonos la empujaron al suelo y la golpearon durante más de 10 minutos, y que además le robaron su cámara, pasaporte y celular.

The Washington Post reiteró su llamado a una investigación completa y transparente, aunque Israel rara vez investiga a fondo la violencia de colonos. Yesh Din, un grupo israelí de derechos humanos, afirma que alrededor del 94% de las investigaciones sobre violencia de colonos desde 2005 han terminado sin una acusación formal, y que solo el 3% ha derivado en condenas totales o parciales.

Un helicóptero saudí se estrella cerca de Yemen y mueren dos pilotos

Un helicóptero saudí de combate se estrelló en el suroeste de Arabia Saudí y sus dos tripulantes murieron en una zona cercana a la frontera con Yemen debido a una falla técnica, informó el domingo un portavoz militar saudí. El helicóptero se estrelló cerca de la ciudad de Najran, próxima a la frontera con Yemen, en un área que se ha visto envuelta en intensos combates entre los milicianos hutíes yemeníes respaldados por Irán y una coalición liderada por Arabia Saudí que intenta contenerlos.

El portavoz de la coalición, el mayor general Turki al-Maliki, hizo la declaración horas después de que los hutíes afirmaran haber derribado el helicóptero saudí.

Los hutíes, un movimiento religioso y político chií con raíces en el norte de Yemen, atacan a Arabia Saudí porque apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente en la guerra civil. Los saudíes han tenido dificultades para contrarrestar los ataques más recientes, incluso con armamento muy superior suministrado por Estados Unidos.

Un remolcador cerca de Emiratos resulta dañado por dos proyectiles

Dos proyectiles impactaron contra una embarcación que navegaba frente a Emiratos Árabes Unidos a primera hora del domingo, hiriendo a una persona, informó una agencia militar británica.

La agencia británica Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) indicó que el remolcador sufrió daños, pero continuaba su ruta. La UKMTO no identificó la embarcación y ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque. El remolcador fue atacado en el golfo de Omán, al sur del estrecho de Ormuz, donde se han regisrado bloqueos y ataques en los últimos meses.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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