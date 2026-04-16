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Embajada china en Japón denuncia que autoridades no actúan ante amenazas

TOKIO (AP) — La embajada de China en Japón afirmó que ha recibido múltiples amenazas y acusó a las autoridades japonesas de no tomar medidas eficaces pese a que lo ha denunciado reiteradamente ante la policía.

La embajada china en Tokio el 24 de marzo del 2026. (Yosuke Mizuno/Kyodo News via AP)
La embajada china en Tokio el 24 de marzo del 2026. (Yosuke Mizuno/Kyodo News via AP) AP

Shi Yong, embajador interino de China en Japón, señaló que la embajada recibió el 5 de marzo una carta de un grupo que decía estar integrado por ex policías y ex militares y que amenazaba con atacar las misiones diplomáticas de China en Japón y “exterminar a todos los chinos” en el país.

La embajada indicó en X que informó de inmediato a la policía japonesa y criticó que no se tomara el asunto en serio, no se aplicaran medidas eficaces ni se establecieran los hechos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón declinó hacer comentarios.

Las tensiones se han intensificado desde que la primera ministra Sanae Takaichi comentó en noviembre que cualquier acción militar china contra Taiwán podría ser motivo para una respuesta militar japonesa. China impuso medidas diplomáticas y económicas contra Japón.

A finales de marzo, un oficial del ejército japonés fue arrestado después de ingresar sin autorización al recinto de la embajada china portando un cuchillo. China protestó ante Japón, y desde entonces la policía japonesa ha reforzado la seguridad alrededor de la embajada.

Shi explicó que, una semana después del incidente, la embajada recibió una amenaza de bomba en redes sociales por parte de otra persona que afirmaba ser personal de reserva de las Fuerzas de Autodefensa, lo que desencadenó una búsqueda de explosivos de dos horas. No precisó si se encontró alguna bomba.

Shi reconoció que la policía japonesa ha reforzado la seguridad alrededor de la embajada, pero que la misión diplomática sigue “expuesta a amenazas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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