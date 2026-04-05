americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Elevado de sacrificio de Schanuel da a Angelinos triunfo 8-7 sobre Marineros en 11 entradas

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Nolan Schanuel impulsó al corredor automático Adam Frazier con un elevado de sacrificio con un out en la 11.ª entrada para darle el domingo a los Angelinos de Los Ángeles una victoria de 8-7 con walk-off sobre los Marineros de Seattle.

Nolan Schanuel, de los Angelinos de Los Ángeles, suelta su bate tras conectar un elevado de sacrificio para impulsar a Adam Frazier durante la undécima entrada de un juego de béisbol contra los Marineros de Seattle, el domingo 5 de abril de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Jessie Alcheh)
Nolan Schanuel, de los Angelinos de Los Ángeles, suelta su bate tras conectar un elevado de sacrificio para impulsar a Adam Frazier durante la undécima entrada de un juego de béisbol contra los Marineros de Seattle, el domingo 5 de abril de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Jessie Alcheh) AP

El zurdo de los Marineros Gabe Speier (0-2) dio base por bolas intencional a Zach Neto para abrir la parte baja de la 11.ª, y ambos corredores avanzaron con el toque de sacrificio de Ozwald Peraza.

Schanuel, quien bateó para doble matanza con corredores en primera y tercera para terminar la octava, elevó una pelota al cubano mexicano jardinero izquierdo Randy Arozarena, cuyo tiro al plato salió desviado.

Shaun Anderson (1-0) ponchó a Cal Raleigh con las bases llenas para cerrar la parte alta de la 11.ª. Anderson permitió una carrera en dos entradas lanzadas.

Mike Trout, quien conectó un doble y anotó en la tercera, salió en la octava después de ser golpeado en la mano izquierda por una recta de 94 mph de Casey Legumina. Las radiografías fueron negativas y Trout figura como día a día.

El cerrador mexicano de los Marineros, Andrés Muñoz, retiró en orden la parte baja de la novena.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 5-1 con una anotada y una producida. El venezolano Leo Rivas de 3-1 con dos producidas.

Por los Angelinos, el cubano Jorge Soler de 4-2 con dos producidas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter