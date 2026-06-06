Elecciones en Colombia podrían afectar el futuro de la Amazonía y los hidrocarburos

Una sección del Río Amazonas, en Santa Sofía, en las afueras de Leticia, Colombia, el 20 de octubre del 2024. (AP foto/Ivan Valencia) AP

La segunda vuelta se celebrará el 21 de junio, entre el senador Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, y el abogado Abelardo de la Espriella, respaldado por el mandatario norteamericano Donald Trump.

Es un momento crucial para Colombia, que bajo Petro se consolidó como uno de los defensores más vehementes de la protección de la Amazonía y de la transición para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón, los principales impulsores del cambio climático.

Petro se opuso a nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, prometió no impulsar el fracking —una técnica utilizada para extraer petróleo y gas de formaciones rocosas subterráneas — y buscó posicionar a Colombia como líder mundial en temas climáticos. Colombia organizó recientemente una cumbre internacional sin precedentes centrada en una transición global para abandonar los combustibles fósiles.

Analistas señalan que Cepeda probablemente representaría la continuidad de las prioridades de Petro. Ha enfatizado los derechos indígenas, la conservación ambiental y la reducción de la dependencia de Colombia de los combustibles fósiles, al tiempo que ha dado señales de apoyo a mantener los esfuerzos de Petro para orientar al país hacia las energías renovables y alejarlo de nuevos desarrollos de petróleo y gas.

De la Espriella, por su parte, ha hecho campaña con una plataforma centrada en la seguridad y el crecimiento económico. Ha expresado apoyo a ampliar las industrias extractivas de Colombia, incluido el fracking, y ha sostenido que el país debería aprovechar más sus recursos subterráneos.

“Aunque ambos candidatos aseguran que valoran la conservación del ecosistema amazónico, la elección a la que se enfrentan los votantes es entre un enfoque que se centra en mantener un ecosistema prístino frente a otro basado en la explotación productiva”, declaró Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group.

“En materia de clima, esta es una elección entre priorizar la energía verde y reimpulsar los combustibles fósiles”, añadió.

Representantes de Cepeda y de la Espriella no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Visiones contrapuestas sobre el desarrollo

Petro ha chocado repetidamente con Trump por la migración, la política climática y la cooperación en seguridad. A comienzos de este año, ambos se enfrentaron públicamente en redes sociales después de que Petro se negara a permitir el aterrizaje de vuelos de deportación de Estados Unidos con migrantes colombianos, lo que llevó a Trump a amenazar con aranceles y restricciones de visado antes de que los países alcanzaran un acuerdo.

Espriella, en cambio, recibió recientemente el respaldo de Trump, quien elogió las posturas del candidato sobre el orden público y la seguridad, y dijo que la elección era importante para las relaciones entre Washington y Bogotá.

Colombia alberga una porción significativa de la selva amazónica, uno de los bosques tropicales más importantes del mundo, que está cada vez más presionado por la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y el cambio climático.

El gobierno de Petro intentó combatir esos problemas promoviendo una mayor participación indígena en la política ambiental y buscó fortalecer la cooperación entre los países amazónicos. En el escenario internacional, se convirtió en uno de los defensores más visibles de la protección de la selva y del abandono de los combustibles fósiles.

Quienes apoyan ampliar la producción de petróleo y gas sostienen que Colombia sigue dependiendo en gran medida de esos ingresos y advierten que una transición rápida podría tensionar las finanzas públicas y el crecimiento económico.

Es probable que la tensión entre la dependencia económica de las industrias extractivas y la protección ambiental marque a cualquier administración que asuma el poder.

Cómo difieren los candidatos sobre la minería ilegal y la extracción de recursos

La minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación se han expandido en los últimos años por grandes zonas de la selva, a menudo bajo el control de grupos armados. El aumento del precio del oro, la demanda persistente de cocaína y la expansión de redes criminales transnacionales han hecho que los delitos ambientales sean más rentables que nunca.

“La mayor amenaza para la conservación del ecosistema amazónico es la expansión del crimen organizado. El desafío para ambos candidatos será frenar esa expansión criminal hacia estas industrias”, indicó Dickinson.

Señaló que los grupos criminales han invertido cada vez más en la minería ilegal y la deforestación, convirtiendo la destrucción ambiental en un modelo de negocio lucrativo.

Esa realidad ha alimentado visiones contrapuestas sobre la seguridad.

Cepeda ha dado señales de apoyo a continuar las negociaciones con grupos armados, sobre la base de la política de Petro de “Paz Total”, que buscaba reducir la violencia mediante diálogos con guerrillas, organizaciones de narcotráfico y otros actores armados. Sus partidarios dicen que el diálogo ofrece la mejor oportunidad de reducir la violencia, mientras que críticos sostienen que algunas organizaciones criminales han aprovechado el proceso para consolidar el control territorial.

Incluso bajo Petro, la violencia contra defensores del medio ambiente se disparó, según Andrew Miller, director de incidencia de Amazon Watch, una organización sin fines de lucro enfocada en la protección ambiental y los derechos indígenas. Colombia ha figurado repetidamente entre los países más mortíferos del mundo para los activistas ambientales, pese a la agenda ambiental del gobierno.

De la Espriella ha prometido un enfoque más duro, centrado en la fuerza militar y en restaurar la autoridad del Estado.

Gimena Sánchez, directora para los Andes en la Washington Office on Latin America, sostuvo que las comunidades indígenas están particularmente preocupadas por cómo las operaciones de seguridad podrían afectar territorios que durante mucho tiempo han quedado atrapados entre los grupos armados y el Estado.

“La historia de la militarización de los pueblos indígenas en toda la Amazonía, pero especialmente en Colombia, ha sido devastadora”, apuntó.

Qué piden las comunidades amazónicas que se verían afectadas

Alex Rufino, integrante del pueblo indígena ticuna en la región amazónica de Colombia, afirmó que la protección ambiental no puede separarse de la inversión social.

Sostuvo que las discusiones sobre la selva a menudo pasan por alto a las personas que viven allí y los desafíos que enfrentan, incluido el escaso acceso a educación, atención médica, vivienda y empleo.

Afirmó que políticas sociales más sólidas podrían ayudar a abordar algunas de las presiones de fondo que impulsan la destrucción ambiental, entre ellas el cultivo de coca para el comercio de cocaína, el reclutamiento en grupos armados y la actividad económica ilegal. Un mejor acceso a educación, salud, vivienda y empleo, argumentó, daría a los residentes alternativas a economías que a menudo contribuyen a la deforestación, la minería ilegal y el conflicto.

El cambio climático es cada vez más visible en toda la región, con sequías en los últimos años que redujeron los niveles de los ríos y contribuyeron a la muerte de peces y delfines. También crecen las preocupaciones por la contaminación con mercurio vinculada a la minería ilegal. Estudios en la Amazonía colombiana han detectado mercurio en peces consumidos por comunidades locales y niveles elevados en algunos residentes, lo que ha encendido alarmas sobre impactos a largo plazo en la salud.

Así, mientras los políticos en Bogotá debaten estrategias de seguridad, política energética y crecimiento económico, muchos habitantes de la Amazonía dicen que el próximo gobierno debe primero escuchar a quienes viven en la selva misma.

Para Rufino, eso significa reconocer que la Amazonía no es simplemente una fuente de petróleo, minerales o madera, sino el hogar de comunidades que la han protegido durante generaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP