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Elder logra otra sólida apertura y Bravos conectan 3 jonrones para doblegar 6-3 a Marlins

ATLANTA (AP) — Bryce Elder lanzó en blanco hasta la sexta entrada, tres peloteros de Atlanta conectaron jonrones y los Bravos ganaron otra serie al doblegar el miércoles 6-3 a los Marlins de Miami.

Bryce Elder, de los Bravos de Atlanta, realiza un pitcheo en el juego ante los Marlins de Miami, el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard)
Bryce Elder, de los Bravos de Atlanta, realiza un pitcheo en el juego ante los Marlins de Miami, el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Ozzie Albies, Austin Riley y Matt Olson se volaron la cerca por los Bravos, líderes de la división, que se llevaron dos de tres ante Miami para su quinta serie ganada. Dividieron su otra serie, de cuatro juegos en Arizona.

Considerado el eslabón débil de la rotación al comenzar la temporada, Elder (2-1) mejoró su efectividad tras cuatro aperturas a 0,77. Limitó a los Marlins a cuatro hits en 5 2/3 entradas, con dos bases por bolas y siete ponches.

Los Marlins parecieron recortar la desventaja a la mitad en la quinta entrada, cuando se decretó quieto a Xavier Edwards en primera en un intento de doble play con las bases llenas. Los Bravos pidieron revisión y la decisión fue revertida cuando la repetición mostró que el tiro del campocorto Dubón llegó al guante de Matt Olson justo antes de que los tachones de Edwards tocaran la primera base para el tercer out.

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FUENTE: AP

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