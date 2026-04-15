Elder logra otra sólida apertura y Bravos conectan 3 jonrones para doblegar 6-3 a Marlins

Compartir en:









Bryce Elder, de los Bravos de Atlanta, realiza un pitcheo en el juego ante los Marlins de Miami, el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Ozzie Albies, Austin Riley y Matt Olson se volaron la cerca por los Bravos, líderes de la división, que se llevaron dos de tres ante Miami para su quinta serie ganada. Dividieron su otra serie, de cuatro juegos en Arizona.

Considerado el eslabón débil de la rotación al comenzar la temporada, Elder (2-1) mejoró su efectividad tras cuatro aperturas a 0,77. Limitó a los Marlins a cuatro hits en 5 2/3 entradas, con dos bases por bolas y siete ponches.

Albies puso al equipo local al frente con su cuarto jonrón de la temporada, un batazo de 370 pies ante Chris Paddack (0-3) que apenas superó la barda del jardín derecho. Luego los Bravos enlazaron tres sencillos, incluido un lineazo productor del hondureño Mauricio Dubón que puso el duelo 2-0.

Los Marlins parecieron recortar la desventaja a la mitad en la quinta entrada, cuando se decretó quieto a Xavier Edwards en primera en un intento de doble play con las bases llenas. Los Bravos pidieron revisión y la decisión fue revertida cuando la repetición mostró que el tiro del campocorto Dubón llegó al guante de Matt Olson justo antes de que los tachones de Edwards tocaran la primera base para el tercer out.

_____

FUENTE: AP