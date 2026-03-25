El Tractor FC de Irán jugará en Yeda por un boleto a cuartos de la Liga de Campeones de Asia Elite

La Confederación Asiática de Fútbol realizó el sorteo el miércoles para determinar los emparejamientos de cuartos de final, un día después de anunciar que los playoffs de la zona oeste, que se pospusieron por la guerra en Oriente Medio, fueron reprogramados para el 13 y 14 de abril en Yeda.

La ciudad saudí también será sede de los cuartos de final, las semifinales y la final del torneo del 16 al 25 de abri. Los organizadores fijaron las fechas con la esperanza de que para entonces haya paz en la región.

“Todos queremos jugar partidos lo antes posible. Así que ojalá podamos terminar los encuentros en abril, como lo hemos planeado”, manifestó el secretario general de la AFC, Windsor John. “Esperamos que las cosas se calmen muy pronto”.

Los clubes participantes han sido “bastante solidarios con las medidas que hemos implementado para garantizar que solo juguemos cuando las cosas se hayan calmado”.

El Vissel Kobe de Japón —que terminó segundo en la zona este— enfrentará al ganador del playoff entre el cuatro veces campeón Al-Hilal de Arabia Saudí y el Al-Sadd de los Emiratos Árabes Unidos.

El campeón defensor, Al-Ahli Saudi, se medirá con el Al-Duhail de Qatar por un cupo en los cuartos de final contra el Johor Darul Ta’zim de Malasia.

El campeón de la Saudi Pro League, Al-Ittihad, enfrentará al Al-Wahda por un lugar en los cuartos de final contra el Machida Zelvia de Japón, que encabezó la fase de liga de la zona este.

Los cuartos de final de la AFC Champions League Two y de la AFC Challenge League también se pospusieron debido a la guerra en Medio Oriente. La AFC informó el martes que esos partidos se disputarán el 19 y 22 de abril en sedes centralizadas que se anunciarán en una fecha posterior.

El club saudí Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, está entre los equipos involucrados en la competición de la AFC Champions League Two.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP