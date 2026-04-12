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El Tottenham se hunde más, la derrota 1-0 ante Sunderland lo deja en zona de descenso

El Tottenham recibió otro golpe el domingo en su intento de permanecer en la Liga Premier con la derrota 1-0 ante Sunderland que dejó al club londinense anclado en la zona de descenso.

Cristian Romero del Tottenham sale del campo tras chocar con su compañero, el portero Antonin Kinsky en el encuentro ante el Sunderland en la Liga Premier el domingo 12 de abril del2 206. (Owen Humphreys/PA via AP)
Cristian Romero del Tottenham sale del campo tras chocar con su compañero, el portero Antonin Kinsky en el encuentro ante el Sunderland en la Liga Premier el domingo 12 de abril del2 206. (Owen Humphreys/PA via AP) AP

En el primer partido del entrenador Roberto De Zerbi al mando, los Spur sufrieron su 16ma derrota en la liga doméstica de la temporada. Su racha de 14 partidos sin ganar en la liga se remonta al primero de enero.

Un disparo desviado de Nordi Mukiele sentenció el encuentro en el Estadio de la Luz y hundió al Tottenham en una crisis más profunda esta campa.a

Los Spurs están a dos puntos de la salvación con seis partidos por disputar. Su situación no se vio favorecida por el empate 1-1 del Nottingham Forest, que también está inmerso en la pelea por no descender, ante Aston Villa.

Crystal Palace remontó un 1-0 en contra para vencer 2-1 a Newcastle en Selhurst Park.

El Manchester City, segundo clasificado, enfrenta más tarde al Chelsea.

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