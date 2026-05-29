El tomate, el más reciente símbolo del aumento del costo de vida en Estados Unidos

Los precios del tomate se han disparado más que los de cualquier otro producto alimenticio en el último año, consolidándose como una de las molestias del momento para los consumidores.

“El tomate se ha convertido en un símbolo de algo mucho más profundo", señaló Isaac Bernal Carbajo, un chef de la ciudad de Nueva York que lamentó que los “placeres más simples” de la vida caigan víctimas del aumento de los precios. "Algo tan básico como comprar verduras frescas ha empezado a convertirse en una importante decisión financiera para muchas familias”.

Los precios del tomate han subido alrededor de un 40% respecto a hace un año, según el más reciente Índice de Precios al Consumidor, muy por encima del aumento de otros comestibles como el café (18,5% más), los asados de res (17,8% más) y pescados y mariscos congelados (12% más), entre otros productos que se han convertido en símbolos de la inflación en Estados Unidos.

Otro indicador de la inflación publicado el jueves reveló que los precios generales aumentaron un 3,8% en abril frente al año anterior, su lectura más alta en casi tres años.

Además de los rendimientos de los cultivos, los expertos atribuyen el aumento en los precios del tomate, en parte, a dos pilares de las políticas del segundo mandato del presidente Donald Trump: la guerra contra Irán y los aranceles. La guerra disparó los precios de la gasolina e incrementó los costos de envío. Además, Estados Unidos se retiró de un acuerdo que permitía importar sin aranceles tomate desde México, país donde se produce la mayor parte del suministro de Estados Unidos.

Usha Haley, economista de la Universidad Estatal de Wichita, asegura que es “una tormenta perfecta de política comercial, clima extremo y política de Oriente Medio”.

Los agricultores estadounidenses de tomate celebraron el retiro del acuerdo del tomate en julio pasado, asegurando que ayudaría a reconstruir su industria en decadencia. Pero ha sido doloroso para los consumidores. Aunque Estados Unidos se retiró del acuerdo en julio, tomó tiempo ver el impacto en el pasillo de frutas y verduras, con más importaciones a finales del invierno y comienzos de la primavera.

Cuando llegaron los tomates, se les aplicó un arancel del 17%.

“Los aranceles son, sin duda, un gran motor de la inflación de precios", afirmó Brett Massimino, profesor de negocios en la Universidad Commonwealth de Virginia. "Como Estados Unidos depende de México para la mayor parte de su suministro de tomate, cualquier cambio en la política comercial puede tener un gran impacto”.

Los aranceles recaudados por Estados Unidos sobre el tomate se dispararon de apenas 16.424 dólares en 2024 a casi 4,6 millones de dólares, según datos federales, un asombroso aumento de 27.879%.

A medida que el costo se traslada hacia abajo en la cadena, compradores indignados han sacado sus teléfonos en el pasillo de frutas y verduras para grabar videos en los que se quejan de los costos que, aseguran, se cuadruplicaron. Algunos incluso prometieron plantar un huerto para evitar precios de hasta 17,6 dólares por kilo (8 dólares por libra). Pero el impacto ha sido más pronunciado para los negocios que dependen del tomate como ingrediente clave.

MarginEdge, que rastrea precios para restaurantes, indica que el precio de los tomates uva es el que más han aumentado —65% en apenas un mes—, pero los precios han subido en todos los tipos de tomate.

Phillip Coles, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Lehigh, afirma que los precios deberían bajar más en lo que queda del año, cuando se cosechen los tomates cultivados en el país. El aumento en los precios , añade, también “inducirá a los agricultores a incrementar la siembra para satisfacer la demanda, pero esto tarda más debido al tiempo de preparación”.

En tanto, esto se está traduciendo en un fuerte golpe para negocios como Snarf’s Sandwiches, que pone un tomate en casi cada sándwich que prepara.

Wayne Humphrey, director de operaciones de Snarf’s, con decenas de locales en Colorado, Missouri y Texas, explicó que las cajas de tomate pasaron de costar 27 a 93 dólares en un año, sumándose al aumento en los precios de otros ingredientes, como el pan y la carne de res.

“Tan sólo ese ingrediente ahora nos cuesta más de 1,7 millones de dólares en gastos adicionales al año. Es cada vez más difícil ignorar las cuentas”.

___

La periodista de The Associated Press Dee-Ann Durbin contribuyó con este despacho. Se puede contactar a Matt Sedensky en [email protected] y https://x.com/sedensky

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP