americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El toletero de los Rojos Eugenio Suárez fue activado de la lista de lesionados de 10 días

CINCINNATI (AP) — La ofensiva de los Rojos de Cincinnati, que ha tenido dificultades, recibió un impulso el viernes cuando el bateador designado venezolano Eugenio Suárez fue activado de la lista de lesionados de 10 días.

Suárez, quien firmó en febrero un contrato de agente libre por un año y 15 millones de dólares, había estado en la lista de lesionados desde el 25 de abril por una leve distensión en el oblicuo izquierdo. Los Rojos lo reincorporarán gradualmente a la alineación.

“Vamos a tener que elegir bien nuestros momentos al principio. No queremos agotarlo. Probablemente juegue dos de tres este fin de semana. Tendremos que equilibrar todo eso”, dijo el mánager de los Rojos, Terry Francona.

Suárez tuvo un inicio lento en su regreso a los Rojos, con promedio de bateo de .231, tres jonrones y 11 carreras impulsadas en 25 juegos.

También el viernes, los Rojos colocaron al antesalista Ke’Bryan Hayes en la lista de lesionados de 10 días por un disco abultado en la zona lumbar, con efecto retroactivo al 21 de mayo. Hayes batea para .142, con dos jonrones y cinco carreras impulsadas en 44 juegos.

Después de comenzar la temporada con marca de 20-11, Cincinnati tuvo problemas sin Suárez. Sal Stewart, quien por lo general batea cuarto y con Suárez quinto, registró un promedio de .151 con un jonrón durante una racha de 18 juegos mientras Suárez estuvo fuera.

“Incluso tener su energía, esa energía positiva (de vuelta) ayuda. Y ojalá podamos recuperarlo sano”, señaló Francona sobre Suárez.

El primer juego de la serie de Cincinnati el viernes contra los Cardenales de San Luis fue pospuesto por lluvia y se reprogramó para el sábado a la 1:10 de la tarde EDT como parte de una doble cartelera dividida. El juego programado originalmente se mantuvo con inicio a las 7:15 de la tarde.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: A él nadie lo va a secuestrar

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana
ULTIMA HORA

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter